9,2 miljardit eurot Euroopa uude digiprogrammi

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku luua uus digitaalse Euroopa programm ja investeerida sellesse 9,2 miljardit eurot, kirjutab teemaveeb ITuudised.

„Üleminekut digitehnoloogiale on arvesse võetud kõigis ettepanekutes alates transpordist, energeetikast ja põllumajandusest kuni tervishoiu ja kultuurini välja. Et seda toetada, tegime täna ettepaneku suurendada investeeringuid tehisintellekti, superarvutitesse, küberturvalisusse, oskustesse ja e-valitsusse. Just neid valdkondi peavad ELi juhid ELi tulevase konkurentsivõime seisukohast kõige tähtsamaks,“ selgitas digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip.