Poliitliikumine Eesti 200 valis tegevjuhi

Poliitilise liikumise Eesti 200 tegevjuhiks saab ettevõtja Henrik Raave, kelle ülesanne on liikumise tegevuse koordineerimine ja äsja tööd alustanud kontori meeskonna juhtimine.

"Meil on plaanis oma organisatsiooni juhtida idufirmalikult ja läbipaistvalt, olla efektiivne ja tulemustele orienteeritud ning leida innustust liikmete õhinast ja ambitsioonikusest," ütles Raave pressiteates.

Uue poliitilise liikumise sünd on Raave hinnangul tänases Eestis hädavajalik. "Igale ettevõtjale ja juhile on ilmselge, et Eesti poliitikas on vaja põhimõttelist muutust. Eestil puudub pikaajaline plaan, mille paika panemiseks on viimane aeg. Ilma pika vaateta tehakse muutusi lihtsalt muutuste pärast ja on vaid aja küsimus, kui Eesti kaotab maailmas eesrindliku ja efektiivse riigi positsiooni," ütles Raave.