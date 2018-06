Politseijuht: Savisaare juhtum riivas õiglustunnet

Edgar Savisaare suhtes menetluse lõpetamine on ohtlik pretsedent, leiab PPA keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere ja lisab: "Minu kui kodaniku õiglustunne on riivatud."

Alavere ise aga peab viimaste aastate meeldejäävaimaks korruptsioonilooks maanteeameti juhtumit, mis oli mastaapne ja puudutas suurt osa ühe valdkonna inimestest: nii ülevaatuspunkte kui eksamineerijad. "Mõju poolest ja valdkonna puhastamise mõttes oli see vast üks olulisemaid, kuigi altkäemaksu summad, mis maksti, olid ju tegelikult naeruväärselt väikesed," rääkis Alavere Delfile .

Politsei- ja piirivalveamet tutvustas eile avalikkusele korruptsioonikuritegude büroo aastaraamatut. Korruptsioon ei näita Eesti ühiskonnas vähenemistendentsi, vahendab Delfi: kahel viimasel aastal on registreeritud ligi 700 korruptsioonikuritegu, mida on kõvasti enam kui kahel eelneval aastal. Peamised kuriteod on seotud altkäemaksu andmise/võtmise ja võltsimistega.

Kõigepealt peavad muutuma meie hoiakud ja väärtushinnangud, nentisid aastaraamatut esitlenud politseijuhid. Nagu kala hakkab mädanema peast, algab ka ühiskonna paranemine peast ehk asutuste, organisatsioonide, ettevõtete ja omavalitsuste juhtidest.

