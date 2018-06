Putini sõber liigutas raha Eesti kaudu

Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikonda kuuluv Sergei Roldugin liigutas raha läbi Danske Banki skandaalse Eesti filiaali, kirjutab Taani leht Jyllands-Posten.

See firma on seotud ka nn Magnitski juhtumiga, kus 230 miljonit dollarit Vene riigilt varastatud raha jõudis rahvusvaheliste pankade kaudu Venemaale tagasi. Magnitski juhtumi uurimisel avaldatud dokumentidest selgub, et Danske Bankist Delcole tehtud ülekande põhjusena on kirjas aktsiaost, põhjendus, mida on kasutatud ka paljudes teistes sellest juhtumist läbi käinud rahaülekannete korral.

Danske Bank ei soovinud Eesti haru kaudu klientide börsi kaudu tehtud rahaülekandeid kommenteerida, kuid panga pressiesindaja Kenni Leth rõhutas, et pank jätkab asja uurimist lõpuni välja ja seetõttu uuritakse põhjalikult läbi kõik kliendid aastatel 2007–2015. Selle uurimise tulemused pole veel käes.

Ka Venemaa presidendi Vladimir Putini onupoeg Igor Putin ja Venemaa luureteenistus olid Taani lehe Berlingske teatel seotud Danske Banki Eesti kontori kaudu käinud rahapesuga.