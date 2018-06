Metsaomanikud Natura2000 hüvitistega rahulolematud

Taotlejate hulga kasvades väheneb metsaomanikele makstav Natura2000 metsaalade toetus, lisaks on toetuseta jäänud piiranguvööndisse jäänud metsade omanikud.

„Alates eelmisest aastast on positiivne see, et hüvitist hakati maksma ka väljaspool Natura 2000 alasid asuvate sihtkaitsevööndite korral. Kuid nördima paneb see, et eelmisel aastal vähendati umbes kolmveerandil hüvitise saajatest summat, kuna raha ei ole piisavalt, ning sama kordub ka selle aasta taotlustega,“ kommenteeris erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link teate vahendusel.

Metsaomanikud saavad toetust siis, kui nende metsad jäävad Natura2000 aladele, saamata jääva tulu eest on tänavu võimalik välja maksta 4,3 miljonit eurot. Erametsakeskuse andmetel on esitatud 5000 taotlust kogusummas 4,8 miljonit eurot.