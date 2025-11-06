Pensionid jõudsid pooleni keskmisest palgast

“Piiblis ei ole vaene õndsam ega õigem rikkast, nii vaesus kui rikkus on osa selle maailma reaalsusest”

Piibel õpetab annetama, aga ka investeerima ja heaperemehelikult majandama, kirjutab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma Äripäeva essees.