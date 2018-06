Audit: linnaameti hanked suunati omadele

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Tallinna sisekontrolöri teenistus auditeeris Äripäeva artiklitest ajendatuna spordi- ja noorsooameti ehitushankeid ning tõi auditis välja, kuidas ameti praeguseks endine juht Rein Ilves oli seotud pneomohallide ehitajatega. Nende andmete põhjal algatas keskkriminaalpolitsei märtsis ka kriminaalasja.

Tallinna linnavalitsuse istungil antakse linnavalitsuse liikmetele linna sisekontrolöri teenistuse info auditite „Investeeringud spordiobjektidesse“ ning „Pneumohallide hankimine, ehitamine ja kasutamine“ tulemuste kohta.

Pneumohallide auditi ajendiks oli 2017. aasta novembris-detsembris Äripäevas avaldatud artiklid. Neis kirjeldati, kuidas spordihallide hangetel riisub koore spordiameti juhi Ilvese sõber Mikk Pääru. Toona kirjutasime, et Tallinn on ehitanud enam kui kolme miljoni euro eest kolm jalgpalli jt sportmängude sisehalli, mis on tellitud vahetult enne hanget loodud firmalt, mille omanik on Mikk Pääru ja ainus teadaolev klient Tallinna linn. Lisaks telliti ehitustöid ehitusettevõttelt KRTL OÜ, mille üks omanik ja juhatuse liige on Rein Ilvese õepoeg Vahur Kets.