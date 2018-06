Suhtekorraldaja: populaarsuse trühvlisead andsid ettevõtjatele ninanipsu

Ainult tellijale

„Ettevõtjal on tänases ühiskonnas võimatu viia ellu suure keskkonnamõjuga projekti kui populaarsust haistvad poliitikud raisakullina kallal nokivad,“ ütles suhtekorraldaja Indrek Raudjalg. Tema sõnul jäi puidurafineerimistehase tulises tülis vajaka just sellest, et ministrid kuidagigi ettevõtjaid toetaks.

Valitsuse eilne otsus puidurafineerimistehase eriplaneering lõpetada on põhjustanud investorites nördimuse ja tekitanud paljudes küsimuse, mis läks valesti ja kes on süüdi, et riigi, investorite ja kohalike vahel ei tekkinud korralikku debatti, vaid võitu said emotsioonid. Näiteks ütles IRLi liikmest keskkonnaminister Siim Kiisler, et toimunud on jõuline meedialahing, kus tehase vastased valasid teadlikult bensiini tulle.

Suhtekorraldusfirma OÜ Agenda Public Relations partner Indrek Raudjalg rääkis täna Äripäeva hommikuprogrammis, et eile kõlas valitsuse pressikonverentsil ministrite suust läbivalt etteheiteid, milles kõiges projekti vedajad ebaõnnestusid või mida tegemata jätsid. „Urmas Reinsalu ja Jüri Ratas süüdistasid otsesõnu, et ettevõtjad on läbi kukkunud kohalike elanikega suhtlemises,“ ütles Raudjalg.

Tema hiljutine kolleeg, endine suhtekorraldaja ja nüüdne riigihaldusminister Janek Mäggi soovitas, et kohaliku kogukonna oleks pidanud kuidagi ära ostma. „Kõige ladusamalt ette valmistunud Urve Palo jutust jäi siiski kumama mõte, et avalik vastuseis – mis sellest, et mõõtmata – hakkabki olema aluseks igasuguste projektide elluviimise takistamisele,“ kommenteeris Raudjalg.