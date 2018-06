Valitsus lõpetab Est-Fori tselluloositehase planeeringu

Ainult tellijale

Valitsus otsustas lõpetada Est-For Investi kavandatava tselluloositehase riigi eriplaneeringu menetlemise.

Valitsuse kabinetiistungil otsustati, et on ilmnenud asjaolud, mille põhjal võib arvata, et eriplaneering Est-Fori tehasele ei jõua lõpuni. Selleks on kõigi oluliste sihtrühmade vastasseis, rääkis peaminister Jüri Rõivas pressikonverentsil.

Peaminister lubas Est-For Investi juhtidega läbi rääkida, kas on võimalik leida paindlikkust nende plaanides, peamiselt asukoha suhtes.

Riigihalduse ministri Janek Mäggi sõnul läheb menetlemise lõpetamisega aega kaks kuni kolm kuud. "Kuulame ettevõtjad ära, viime läbi vajalikud toimingud ja siis lõpetatakse see lõplikult. Tänase istungi järelm oli, et valitsuse poliitiline otsus on alustada eriplaneeringu menetlemise lõpetamist," ütles Mäggi pressikonverentsil.

Est-For Investi juhid on eelnevalt öelnud, et riigi eriplaneering on ainus planeerimisviis, kuidas nende tehas võiks teoks saada. Mäggi märkis kuigi kavandajad on öelnud, et neil n-ö plaan B puudub, ei tähenda see, et plaan B nüüd kiirelt ei võiks tekkida.

Est-For Investi juhatuse liikme Margus Kohava sõnul on aga investorite tänane seisukoht siiamaani olnud, et nad on huvitatud tehase võimaliku rajamise uurimisest vaid ühes asukohas. Otsus edasise kohta langetatakse lähinädalatel.

Valitsus pani arendajatele süüks vähest läbirääkimist

"Eriplaneeringu ebaõnnestumise põhjus on suuresti see, et ebaõnnestus minu arust ettevõtjate koostöö kohalike inimeste ja omavalitsustega. On mitmeid näiteid, kus koostöö on väga hästi õnnestunud ka vaatamata algsele vastasseisule. Eelkõige on ettevõtja enda ülesanne tegutseda sel viisil, et jõuda soovitud tulemuseni," ütles Mäggi.

Isamaa liige ja justiitsminister Urmas Reinsalu märkis, et eriplaneering katkestati ülekaaluka avaliku huvi tõttu. "Ei saa samastada ühe tehase arendajaid, kes soovivad teenida kasumit, ja valitsust. Selgitamiskohustus on ikkagi arendajal," ütles Reinsalu.

Miljardieurone plaan

Est-For Investi tehase ehitamise kavandatav maksumus oli 800 miljonit 1 miljard eurot. Ettevõtte taga on tuntud Eesti metsandusärimehed Margus Kohava ja Aadu Polli. Ettevõtte tuumikinvestorid on endised Sylvesteri omanikud, kes nüüd veavad ettevõtteid, nagu Combiwood ja Kaamos Group, aga ka konkureerivad metsatöösturid, näiteks ASist Lemeks.

Valitsus algatas riigi eriplaneeringu koostamise Est-Fori palvel mullu maikuus. Selle eesmärk oli leida planeeritavale Est-For Investi puidurafineerimistehasele sobivaim asukoht Viljandi ja Tartu maakonnas Emajõe läheduses ning koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks.

Toetajad lõppesid otsa

Riigi eriplaneeringu koostamisel kohustuslike keskkonnamõju strateegilise hindamise ja muude uuringuteni eriplaneering ei jõudnudki, sest põhjustas väga teravat vastuseisu Tartumaa, eriti Tartu elanike poolt. Samuti põhjustas nii konkurentide kui looduskaitsjate pahameelt RMK ja Tartusse kavandatava tselluloositehase Estfor Investi vahel on plaanis sõlmida pikaajaline tarneleping.

Kui metsakaitsjad seisid raiemahtude vastu ja konkurendid kartsid toormehindade pärast, siis saatuslikuks sai tehase plaanidele tartlaste vastuseis Emajõe-äärsele asukohale. Kohalike argumendid olid, et Emajõe ökoloogiline seisukord on juba halb ning nii suure punktreostuse lisandumine ei oleks isegi Euroopa veedirektiiviga kooskõlas.

Tehase algatajad kinnitasid, et õiglase otsuse saab langetada alles pärast uuringute läbiviimist, kuid vastasleer pidas neid ebavajalikeks, sest Emajõe seisukorra kohta on pika-ajalised uurimistulemused juba olemas. Ka kardeti Tartus, et kõikvõimalike uuringute järel otsitaks lihtsalt ümbernurga võimalust planeering ikkagi kinnitada ning Tartu linnavalitsus andis eriplaneeringu menetluse kõige täiega kohtusse, kus esimeses astmes küll lüüa saadi.

Viimase võimalusena pakkusid arendajad asukohana Tartust veidi eemal asuvat Tabivere, kuid see ettepanek langes samuti kurtidele kõrvadele ja kõvadele häältele.

Tartlaste ja eri erakondade Tartu liikmete survel loobusid eriplaneeringuga jätkamise toetamisest ka koalitsiooniparteid. Tänavu maikuus nõudis selle lõpetamist Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ning sotsiaaldemokraatide juht Jevgeni Ossinovski ütles, et nende partei ei ole tehast kunagi pooldanud.

Kahe koalitsioonipartneri toetuse kadumise järel ei jäänud ka Keskerakonna ministritel muud üle, kui nõustuda eriplaneeringu lõpetamist arutama.