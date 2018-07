Surmaunne saadetud firmad jätavad maha kümneid miljoneid eurosid võlgu

Soraineni partner Karin Madissoni sõnul on muutunud tavaliseks, et ettevõte rajatakse projektipõhiselt paariks aastaks.

Möödunud aastal kustutati äriregistrist ligi 15 000 ettevõtet, kes jäid riigile võlgu 57 miljonit eurot maksuraha, kirjutab Delfi.

"Me oleme korstnasse kirjutanud ligi miljoni euro eest võlgasid, sealhulgas ka varastatud tehnikat," rääkis järelhaagiste rendiga tegeleva Uniter Trailers OÜ juht Janar Küngas. Üks selliseid võlgasid oli Mainomer OÜ, mis sundkustutati 24. mail. "Täiesti tavaline on see, et koostööpartner jääb võlgu, kustutab ettevõtte ära ja pole enam midagi teha," rääkis ta Ärilehele.

Soraineni partner Karin Madissoni sõnul on muutunud tavaliseks, et ettevõte rajatakse projektipõhiselt paariks aastaks ja selliste ühekordsete äride jaoks ongi firma põhjalaskmine üks äriplaani osa. Näiteks tõi ta e-poed või sooduskupongide müüjad. "Poliitikud võivad küll rääkida, et äritegemine on igaühe enda vastutus ja ettevõtted peaksid küsima toodete ja teenuste eest ettemakset, aga tegelikkuses asjad nii ei käi. Seda juttu saavad rääkida ainult need, kes pole ise kunagi ettevõtlusega tegelenud," lisas Madisson.

