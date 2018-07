Autotootja lubab, et teeb kliimale hoopis head

Üheistmelise Mono nime kandva rajamasina tootjad soovivad olla esimesed autovalmistajad, kes eemaldavad atmosfäärist rohkem süsinikdioksiidi kui toodavad, kirjutab The Drive.

Briti superautode valmistaja Briggs Automotive Company (BAC) teatas eelmisel nädalal, et lõi käed keskkonnaorganistatsiooni Poseidoniga ja koostöö tulemusena peaks sündima auto, mis mõjutab kliimat hoopis positiivselt.

BAC soovib kasutada Poseidoni süsinikdioksiidiheite vähendamise põhimõtteid igas tootmisahela etapis. Kui keegi ostab uue Mono või midagi muud ettevõttelt, saavad kliendid annetada raha näiteks Poseidoni metsade säilitamise programmi tarbeks. Puud puhastavad õhku süsinikdioksiidist ja muudest gaasidest, mistõttu on metsal tähtis osa ettevõtte süsinikdioksiidiheite vähendamise plaanis.

BACi katse vähendada kliimasoojenemist vaid sõidukite müügi ja teenuste ostmise kaudu võib tunduda väheefektiivne. Õnneks on ettevõte juba alustanud uute roheliste strateegiate juurutamisega oma tootmisprotsessides. BAC Mono valmistatakse ülikergest süsinikkomposiitmaterjalist grafeenist ja suure mootori asemel tuleb väiksem 289-hobujõuline neljasilindriline jõuallikas. BAC valmistas väga kerge auto, et see vajaks vähem võimsust ja see on hea nii keskkonnale kui ka sooritusvõimele.