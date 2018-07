Eestigi saab Trumpi tariifidega pihta

Tootmismaterjalide hinnapoliitikat kujundavad ka nõudluse-pakkumise vahekord ja valuutakursside liikumine. Pelg, et meie oma autoosade tehaseid sulgema hakkame, ei ole Voldi sõnul siiski põhjendatud. “Scania ja Volvo veoautode nõudlus on jätkuvalt väga suur. Maht sõltub ka sellest, kuidas meie kliendid suudavad turuosa hõivata,” sõnas ta.

Samas andis Fransworth tugevalt mõista, et rahvusvahelise teraseturu jätkusuutlikkus on võimalik vaid juhul, kui tootjariigid suudavad ühinenud jõul ületootmisele vastu astuda.

AcelorMittal on üks suuremaid terase- ja rauamaagi tootjaid maailmas. Firma eelmise aasta müügitulu kõrgus üle 68,5 miljardi euro. Seda on üle 90 korra rohkem kui Eesti Energia 2016. aasta sama näitaja.

Hea teada Autotööstus on Saksamaa suurim tööstusharu.

Selles töötab umbes 800 000 inimest, lisaks tuhanded välismaal.

Saksa autofirmade turuosa USAs on 7,9 protsenti. Allikas: Autotööstuse liidu VDA andmed

Viis küsimust Tõnu Mertsinale

Kuna Eesti ekspordib 70% oma kaupadest Euroopa Liitu, mõjutab seal toimuv Eesti majandust tugevasti, leiab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Milline mõju on president Trumpi kehtestatud terasetariifidel Euroopa Liidule?

Maailmas toimub juba praegu terase ületootmine. Selle taga on kõige rohkem Hiina.

Euroopa Liit toodab ligikaudu kümnendiku maailma terasetoodangust. Möödunud aastal eksporditi sellest USAsse 15%. Nüüd tuleb sellest omakorda kolmandikule leida uued turud.

See on probleem, kuna teised riigid on samas seisus ja võivad oma turge kaitsma hakata. Näiteks Brasiilia, India ja Jaapani terasetootjad moodustavad USA impordist suure osa. Kuid nende hinnad on veel kõrgemad kui Euroopast tuleval toodangul. Lisagem, et tööstusmetallide üldine hinnatõus oli aastaga ligikaudu viiendik.

Terasetööstus on suur tegevusala ja see mõjutab kogu maailmas üsna suurt osa majandusest. Oht on, et tekib negatiivne doominoefekt, mis pidurdaks tugevasti kogu maailmakaubandust ja majanduskasvu. Nagu näha muudab USA poolt imporditariifide kehtestamine terasele ja alumiiniumile maailmakaubandust (veelgi) protektsionistlikumaks.

Kas USA turult tagasi saadetud terase saaks ümber suunata ELi sisetarbimisse, et vältida ülejääke?

Viimastel aastatel on Euroopa olnud terasetoodete netoimportija. Selleks aastaks prognoositi terasetoodete nõudluse ja impordi kasvu veelgi. Nüüd oleme seisus, kus EL on valmis importi mujalt maailmast piirama.

Euroferti (Euroopa Terasetööstuse Liidu) hinnangul võib USA tollitariifide mõjul otsida endale Euroopas turgu täiendavalt kuni 13 miljonit tonni terast. See on väga suur kogus turu jaoks, mis impordib aastas keskmiselt 40 miljonit tonni. Terasetoodete hinnad hakkavad üle pakkumise korral langema.

Kes hindade odavnemisest võidab?

ELi plaanile seada impordipiirangud (tariifid ja kvoodid) terasele ja alumiiniumile on tugevasti vastu ELi enda autotööstus. Samuti teised nende metallide kasutajad, näiteks ehitus, põllu- ja kodumasinate tootjad ning tehnoloogiasektor. Nende lootus on saada kasu täiendavate koguste liikumisest ELi turule ja sellega kaasnevast hinnalangusest.

Kui Trump kehtestab juulis tariifid ka Euroopa Liidu autodele, siis kes kannatab enim?

Rahas mõõdetuna mõjutab tollimaks sõiduautodele kõige enam Saksamaad. Talle järgnevad pika vahega Ühendkuningriik ja Itaalia. Kuid suhtena riigi SKPsse saaks tugevaima löögi hoopis Slovakkia.

Saksamaa autode eksport moodustab enam kui poole kogu ELi autode ekspordist. USA on Euroopa autotootjate jaoks ka kõrgeima marginaaliga turg. Kõrge tollimaks Euroopa sõiduautodele vähendaks oluliselt nende käivet, vähendaks tööstusharus töökohti ning pidurdaks autotööstuse arengut, sealhulgas isesõitvate ja elektriautode arendamist.

Euroopa sõiduautodele kõrgemate tollitariifide kehtestamise juures tuleks arvestada, et praegu kehtivad ELis USA autodele oluliselt kõrgemad tollitariifid (10%) kui vastupidi ehk Euroopa autodele USAs (2,5%). Samas ei ole ELil lihtne nii kõrget tollimaksu USA autodele vähendada, kuna Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglite järgi tuleks seda teha ka teiste riikide suhtes.

Milline on nende tariifide mõju Eesti majandusele?

Raua ja alumiiniumi ning nende toodete eksport moodustab Eestis toodetud kaupade ekspordist ligikaudu 7%. Nende otsene mõju meie SKP-le jääb alla 1%. Oma terase- ja alumiiniumtoodetest veame enamuse (83%) ELi turule. USA osakaal jääb tublisti alla protsendi.

Samuti moodustavad Eesti ekspordist mootorsõidukid ja nende osad, mis tollimaksu alla läheksid, väga väikse osa. Seega oleks Eestile otsene efekt kõrgematest tollitariifidest tagasihoidlik.

Kuna me aga ekspordime 70% oma kaupadest, koos teenustega isegi 74% ELi turule, siis mõjutab seal toimuv Eesti majandust tugevasti.

Kõrge tollimaks sõiduautodele vähendaks Saksamaa eksporti, kaotaks töökohti ja annaks löögi selle riigi majanduskasvule. Siin tuleb arvestada, et Saksamaa on Eesti jaoks suuruselt kolmas ekspordipartner. Seega mõjutaks nende majanduslik seis ka meid.