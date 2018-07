Kust võib alata uus majanduskriis?

Tasub panna tähele rahvusvaheliste analüütikute hoiatusi selle kohta, et lähiajal võib maailma tabada 1998. aasta kriis, mis lõppes näiteks Venemaale sügava depressiooniga, leiab Läti majandusteadlane.

"Ometi oleks viga oodata, et kriis tuleb meile juba tuttava stsenaariumi järgi," rääkis Läti raadiole antud intervjuus majandusteadlane Leonid Alshanski. Tema sõnul on maailma majanduskriisidele küll iseloomulik regulaarselt korduda - keskmiselt juhtub see korra kümne aasta jooksul -, kuid siiski ei tasu oodata, et kriis käib vaid primitiivse matemaatilise arvestuse põhjal.

"Kriis peab olema ootamatu. Selles, et keegi seda ei oska oodata, on niiöelda kogu tema ilu ja õud. See võib alata mingist sektorist, seejärel haarata kogu finantsturu ja sealt edasi kanduda juba paljude maade majandusse," rääkis Alshanski.

Kas kriis tuleb praegu, aasta või kahe aasta pärast, ja kust see alguse saab, millisest sektorist - seda võib tema sõnul praegu vaid oletada. "Kõik kaaluvad kriisi võimalikkust, nagu kindralitel on eelmise sõja kogemus - nad kaaluvad kõiki variante, mis on juba olnud ja arvavad, et see kordub samal kujul," märkis Alshanski.

Enim löögi all sektoriks, millest võib ülemaailmne majanduskollaps alguse saada, peab Alshanski heaoluriikide sisevõlgu. "Arvan, et praegune kriisisektor on riigivõlg. Kuid mitte arenevate, vaid arenenud riikide riigivõlg. Eelmise, 2008. aasta kriisi ajal, olid arenenud riikidel kogunenud tohutud, hirmuäratavad võlad - Jaapanil 240% SKPst, USA-l üle 100%. Euroopas samuti, keskmiselt 80-90% SKPst. Kui arenenud riikide laenuturul puhkeb kriis, võib see teiste seas samuti viia ülemaailmse majanduskriisini. See on üks tõenäolisemaid kohti, kust see alata võib," ennustas majandusteadlane.

Sellele järgneb tema sõnul enamvähem sarnane stsenaarium: turgudel algab massimüük, hinnad kukuvad, hindade languse tõttu muutuvad pangad maksejõuetuks jne, jne. "Kõik see lõpeb sellega, et varisevad kokku majandusstruktuurid, millel pole rahandusega justkui mingit pistmist, kuid tegelikult on finantssektoriga seotud kõik," selgitas Alshanski.

Eelmisel nädalal hoiatasid Bank of America analüütikud, et lähiajal võib maailma tabada 1998. aasta kriisile sarnane krahh. Peagi saabuva kriisi eest on hiljuti hoiatanud ka George Soros ja Maailmapanga eksperdid.