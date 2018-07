Kohtla-Järve prügivedaja ähvardab hinna kahekordseks tõsta

Kaks aastat tagasi Kohtla-Järve jäätmeveohanke konkurentidest märgatavalt madalama hinnaga võitnud OÜ Ekovir küsib nüüd linnalt luba tõsta teenustasu lausa 82,1 protsenti.

Põhjarannik kirjutab, et Ekovir asus jõuliselt prügiveo hinna tõstmist taotlema poolteist aastat tagasi. Jõhvis sooviti hinda tõsta 75,9% (pärast pikki vaidlusi saavutati oma tahtmine, küll kahes jaos tõstmisega); Kohtla vallas küsiti 40protsendilist hinnatõusu (saadi 10%) ja Toilas koguni 99,1protsendilist (saadi 45% + lepingu pikendamine aasta võrra).

Aasta hiljem ei saa Ekovir ka Kohtla-Järvel enam teenuse seniste hindadega hakkama, nendib Põhjarannik. Vahetult pärast jaanipäeva Kohtla-Järve linnavalitsusele saadetud kirjas taotleb Ekovir ühe kuupmeetri segaolmejäätmete teenustasu suurendamist praeguselt 2,43 eurolt 4,43 euroni.

Üheks põhjuseks tuuakse segaolmejäätmete vastuvõtmise hinna tõusu Uikala prügilas, teise põhjusena märgitakse kütuse hinna 15protsendilist kallinemist võrreldes lepingu sõlmimise ajaga 2016. aasta aprillis.

Põhjarannik imestab oma juhtkirjas, et põhjuseks tuuakse prügila hindade äkiline ja ootamatu tõus, kuigi nii prügiveofirma kui ka prügila on ühe ja sama äriimpeeriumi osad: mõlemas toimetavad või on toimetanud juhtivatel kohtadel inimesed, kes on samal ajal olnud või on praegugi seotud Kohtla-Järve, aga ka Jõhvi linnavõimuga. Jevgeni Solovjov, Viktoria Tsventarnaja, Deniss Veršinin, Tiit Lillemets on vaid mõned näited.

