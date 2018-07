Eraldatud maakohast miljonimeiereiks

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Kui Viljar Veidenberg väike oli, tundus talupidamine tema jaoks suur ja kõhedusttekitav. Nüüd on 32aastane Viljar peremees Pajumäe talus, mis kasvas just miljoni euro võrra suuremaks.

Uue meierei peamised eesmärgid on juustu suurem tootmine ning välisturgudele minek. „Eksport annab võimalusi juurde oma toodet väljapoole näidata,“ tutvustas Viljar Veidenberg. Praegu otsivad nad kontakti ning saadavad tootenäidiseid, kuid Veidenbergi sõnul on kogu töö veel ees.

Pajumäe talu koosneb kahest ettevõttest Pajumäe Piim OÜ, peamine tegevusala piima tootmine – omanik on 100% Viljar Veidenberg Pajumäe Talu OÜ, peamine tegevusala piima töötlemine – omanikud on 60% Viljar Veidenberg, 20% Arvo Veidenberg ja 20% Annika Veidenberg.

Idee rajada täiesti uus meierei sündis talu 2014. aastal vanematelt üle võtnud noorperemees Viljari peas. Tema võttis riski küsida toetusi ning investeerida. Uue meierei jaoks toetuse taotlemise lähteülesandeks oli tema sõnul koostöö Eesti Maaülikooliga, mis sai alguse 2015. aasta septembris. 2016. aastal esitati Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile taotlus, aasta hiljem saadi sealt jah-sõna ning ehitus algas veel samal aastal. Kuigi taotlust esitades ei uskunud Viljar Veidenberg, et midagi sellist nad päriselt saavad. Selle aasta 10. juulil oli uue meierei avamine, kus pakuti ka šampust.

Uue meierei ehituse investeeringu suurus on 1,1 miljonit eurot. Uue töötlemishoone rajamist ja töötlemisseadmete ostu toetas 45% ulatuses PRIA, rahastamisel aitasid kaasa Maaelu Edendamise Sihtasutus ja Swedbank.

Uus uhke meierei

Uue piimatöötluskoha energiatarbimiseks on ehitatud 54 kW võimsusega päikesepaneelide park. Selle toodetud energia katab suures osas jahutusseadmete vajaduse, mille jääksoojus omakorda kütab ruume ning tarbevett. Tootmisprotsesse toetavad kaasaegsed seadmed, arvutid ja lülitid kontrollivad, et õige piim jõuaks õigel ajal õigesse kohta.

Nõunikust isa Arvo Veidenbergi sõnul on kliendi teha see, kas ka uus meierei tööle hakkab. „Kõige tähtsam on klient,“ ütles ta.

Perebisnis vajab paindlikkust

Viljar Veidenbergi sõnul peab väikeettevõttes olema valmis ootamatuteks. Igapäevaselt on tema töö arvutis või inimestega suheldes, kuid kui traktorist helistab hommikul, et on haige ega saa täna tööle tulla, võib olla just Viljar see, kes tema asendamiseks traktori sadulasse hüppab.

Töö asub peremehel küll Viljandimaal, aga kodu Pärnus. Seal elavad ka Viljar Veidenbergi poeg Revo ja abikaasa Kadri, kes töötab Paikses logopeedina. „Loomulikult oleks hea meel, et kui mina olen aastate lõpuks suure töö ära teinud, siis keegi jätkaks,“ nentis Viljar, et on mõelnud kunagi oma pojale äri pärandamisele. Kuigi tahab eelkõige, et tema poeg vaataks maailmas ringi ning teeks siis seda, mis talle kõige rohkem huvi pakub.

Töötajaid tikutulega otsima veel pidanud pole

Pajumäe talus töötab kokku 14 töötajat. Viljar Veidenbergi sõnul on enamik kohalikud, oma küla inimesed, kuid on ka Lätist töötajaid tulnud. „Põllumajandusse on raske inimesi leida – töötajaid on, aga järjekorda ukse taga mitte,“ ütles ta. Tema sõnul on vahepeal pikem rahulik periood, kus töötajad on paigas, kuid siis mingil hetkel, kui minnakse, tekib keeruline aeg. Selline aeg oli viimati möödunud aasta alguses, kui kaks töötajat lahkusid korraga.

Abja-Vanamõisa küla, kus asub Pajumäe talu, on üsna väike maakoht, vaid kaks kilomeetrit lähimast Läti piiripunktist.