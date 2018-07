Raadiohommik: väikeõlletootjad kuumal suvel

Äripäev 12. juuli 2018, 16:40

Reedeses hommikuprogrammis on külas ettevõtja ja üks Põhjala pruulikoja omanikest Enn Parel, kellega räägime vaatamata karmile aktsiisipoliitikale kasvavatest suurõlletööstuste kasumitest ja väikeõlletootjate olukorrast kuumal suvel 2018.

Räägime ka Horvaatiast kui riigist, mis näitab teistele väikeriikidele, et maailma kõige konkurentsitihedamal alal ehk jalgpallis on võimalik endast kümneid kordi suuremaid võita.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Kuum tool". Lõppeval nädalal on tõstatunud kaks teemat, mis puudutavad otseselt kõiki Eestis tegutsevaid ettevõtjaid. Osa riigikogu liikmeid soovib seadustada Eestis sunddividendi ja sotsiaalministeerium on asunud koguma ettepanekuid tööõnnetuskindlustuse sisseviimiseks. Mõlema idee suhtes on kriitiline Tööandjate Keskliit, mille juht Toomas Tamsar selgitab, miks tööandjad neid ideid ei toeta. Saatejuht on Aivar Hundimägi.

13.00-14.00 "Ettevõtte edulugu". Saates vestleme ettevõtte Guardtime´i juhi Martin Ruubeliga sellest, kuidas sai ettevõttest maailma suurim plokiahela tehnoloogial põhinevate küberturvalisuse lahenduste looja, ning sellest, mis toimub praegu küberturvalisuses. Lisaks räägib saates ettevõtte küberoperatsioonide juht Luc Dandurand, kes loobus selle ameti pärast heast kohast ÜROs. Saatejuht on Kristel Härma.

15.00-16.00 "Kullafond". Novembris salvestatud kullafondi kuuluvas "Uus Maa kinnisvarasaates" on külas Uus Maa kinnisvarabüroo põhiomanik ja juhatuse esimees Jaanus Laugus, kes räägib, mille pärast peaks Eesti kinnisvaraturul muret tundma ja missugune on Hispaania kinnisvaraturg võrreldes Eestiga. Saadet juhib Kadri Põlendik.