Tallinna korteriturul korralik hinnaralli

Tallinna korteri keskmine ruutmeetri hind tõusis juunis 1868 euroni, mis on 7,2 protsenti kõrgem kui kuu varem, analüüsib kinnisvarafirma 1Partner maa-ameti statistikat.

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul müüakse tänavu tõenäoliselt üle 3000 uue korteri, mis on üle aastate kõrgeim tulemus.“Kui korteriturg buumib, siis majade hinnad ja tehinguarvud pole oluliselt tõusnud, mis on veidi kummaline - kel raha, see ostab pigem suure korteri kui viitsib majaga jännata,” nentis Vahter.

Juunis oli Tallinnas kokku 1310 kinnisvara ostu-müügitehingut, mille koguväärtus oli 173,6 miljonit eurot – seda on 17 protsenti enam kui eelmisel kuul.

Juunis müüdi Tallinnas 867 korterit, mis on üheksa protsenti vähem kui mais. Aastatagusega võrreldes kasvas korterite tehinguaktiivsus juunis 10 ning koguväärtus 40 protsenti. Kalleim korter müüdi ligi 700 000 ning odavaim 3000 euroga.

Juunis müüdi Tallinnas 32 hoonestatud elamumaa krunti, mis on ühe võrra vähem kui kuu varem. Kalleim maja müüdi 444 000 ning soodsaim 5000 euro eest.

Läinud kuul müüdi 39 elamumaa krunti, mida on 23 võrra rohkem kui mais. Kalleim krunt maksis 760 000 ja odavaim 10 600 eurot.