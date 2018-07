Telia-Bonnieri tehing saab Rootsis kõva kriitikat

Äripäev 20. juuli 2018, 15:44

Telekomifirma Telia tänane teade, et ta ostis teleteenuseid pakkuva Bonnier Broadcastingu, on äratanud Rootsis tugeva vastureaktsiooni nii valitsuses kui ka opositsioonis, kirjutas Kauppalehti.

Telia ostis Bonnier Broadcastingu, kellele kuuluvad soomlaste MTV3, rootslaste TV4 ja C More Tehingu hind on 9,2 miljardit Rootsi krooni ehk 888 miljonit eurot.

Nähakse, et tehing kontsentreerib tugevasti meediat. Kriitikute meelest on halvim see, et riik saab tehingu järel tugeva positsiooni meediamaastikul.

Rootsi riigi käes on juba riigiraadio SVT. Kuna Rootsile kuulub Teliast 37 protsenti, tungib see nüüd jõuliselt ka erasektorisse. Kauba sees olev TV4 on Rootsi suurim eratelekanal.