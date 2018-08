Postimaja diili teinud ärimehe pea kohal pankrotikirves

Ainult tellijale

Maksuamet survestab pankrotiähvardusega Eestis tegutsevat rootslasest ärimees Claes Magnus Åkerborgi, kelle ettevõtted on riigile võlgu üle poole miljoni euro.

Åkerborg on juhatuse liige 18 firmas. Nendest kümnel on üleval maksuvõlg summas 430 000 eurot. Maksuamet läks Åkerborgi vastu aga teise firma võla tõttu. Åkerborg kuulus pikalt Altenberghe-Reval Ehituse juhatusse, hiljem kandis ettevõte Confine Investi nime.

Firma sattus raskustesse. Varasemast kohtumäärusest selgub, et Confine Investil ei olnud vara, kuid kohustused ulatusid 2,8 miljoni euroni. Riigile oli ettevõte võlgu ligi 750 000 eurot, mis hakkas kuhjuma 2009. aastal.

Paar kuud enne pankrotti vahetas Åkerborgi juhatuses välja Enn Talp. Menetlus rauges ja kaks aastat tagasi ettevõtte kustutati.

Maksuamet ei jätnud jonni ja võttis pihtide vahele Åkerborgi kui firma endise juhi, nõudes mehe pankrotti. Riik tahab Åkerborgilt saada üle 238 000 euro. Kas ülejäänud võla on Åkerborg tasunud või mis sellest sai, ei ole teada. Åkerborgi vara koosneb peamiselt äriühingute osadest.

Eile pidanuks kohus välja kuulutama Åkerborgi pankroti, aga lauale käidi istungil hoopis kompromiss – Åkerborg teatas, et Magnus Claesson on nõus talle laenama 150 000 eurot. Kas Åkerborg lõpetab pankrotis või saavutab maksuametiga kokkuleppe, selgub kuu teises pooles.

Åkerborgi võlad võivad olla suuremad, sest pankrotihaldur Toomas Saarmaga on ühendust võtnud võlausaldajad, kes on võimalikest nõuetest teada andnud.

“Maksmine võttis aega”

Äripäev kirjutas Åkerborgist ja tema võlgadest kolm aastat tagasi. Åkerborg hoiab madalat profiili, temast teab kindel ringkond, kuid üksikud räägivad temast. Öeldakse, et Åkerborg on emotsionaalne mees, kes teeb kõike. On nii töömees kui ka asjaajaja, aga teda ei peeta väga heaks mänedžeriks.

Åkerborgi kohta ringleb legend, mille juured ulatuvad 1990. aastate keskpaika. Suvesoojas Tallinnas kõnnib üle Raekoja platsi punaseruudulises särgis neljakümnendates eluaastates mees. Ühes käes hoiab ta rahakotti, teises kopsakat sularahapakki. Vanas rahas on pakis umbes 200 000 krooni. Uljast rootslast jälgib kontorisse suunduv toonane SRV Kinnisvara juht Alvar Ild. Ta ei suuda oma silmi uskuda.

"Hoidis peos! Lahtist raha. See julgus! Ta suhtus nii usalduslikult keskkonda, mis tollal ei olnud väga usaldusväärne. Tulla üle Raekoja platsi, kus oli kahtlaseid tüüpe selletagi. Ja tullagi terve nahaga!" muheles Ild. "Ta võttis siinset ühiskonda nagu Rootsi oma. Juhtisin tähelepanu, et kulla sõber, teie rahapakk võinuks teel meie juurde teise omaniku leida."

Åkerborgi nägu oli alati nalja täis, kuid ta hilines maksetega, mäletas Ild. "Ta maksis lõpuks, aga see võttis aega."

HC Betooni juht Indrek Rahu tõdes, et olemuselt ei ole Åkerborg halb inimene ja on edukalt Tallinna vanalinnas kinnisvara arendanud. "Kõik teavad, milline ta on. Ta ei kao ära," sõnas Rahu. "Paljud Eesti ettevõtjad hakkavad rääkima, et see ja see ei meeldi või hoobilt süüdistavad vastaspoolt. Temaga on vastupidi. Naeratab ja tunnistab kõike. Kahtlemata annab see talle eelise."

Kapitalisti suhtumine

Rahu peab Åkerborgi kapitalisti stereotüübiks. "Ta ei ole roosa jaki ja lahtise auto mees. Ta on hea näide, milline kapitalist on. Stereotüüp. Üks on, kui Võsa Pets räägib kahe vennaga, kes jätavad töömeestele maksmata. Ühel on see brutaalselt selle peale minek, teisel juhul on arvatavasti peenemal kujul arvestatud, et nii võib juhtuda. Kultuurikihi paksus on erinev."

Firma Impera Broker juht Gert Sepp kirjeldas Åkerborgi Rootsi fännina, sest ta sõitis Volvoga ja rääkis Ericssoniga. "Samas on ta nördinud Rootsi peale, võib-olla ei läinud tal seal asjad kõige paremini. Ta oli Rootsi kõige suurema kinnisvarafirma omanik, eks kaotas palju oma varandusest," jutustas Sepp.

Lõuna-Rootsi väikelinnas Kalmar sündinud Åkerborg saabus 1990. aastatel Tallinna, sest pidi klaarima rahamuresid. "Üks Rootsi ettevõtja võttis laenu Keilas asuvale saeveskile seadmete soetamiseks, aga ei maksnud raha tagasi. Pidin tulema, et näha, mis valesti on või oleksin oma raha kaotanud," avaldas ta siiatuleku tausta. "Arvasin, et jään vaid aastaks. Soetasin ühe kinnistu, nii see algaski," meenutas Åkerborg kolme aasta eest.