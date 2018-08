Soomes on erakordselt hea arbuusiaasta

Kui tavaliselt saab Soomes arbuusisaaki mõnekümne tonni jagu, siis sel aastal on oodata rekordsaaki. Lisaks sellele on arbuusid ka küpseks saanud tavapärasest kaks nädalat varem, vahendab Yle.

Salo lähedal tegutsev põllumees Esa Rannikko rääkis Ylele, et juba varsti on algamas saagikoristus ja kodumaised arbuusid jõuavad peagi Soome kauplustesse. Tema hinnangul saab ta tänavu 2,5 hektarilt umbes 100 tonni – see on tavalisest kaks korda rohkem.

Soomes pole arbuuse peaaegu et võimalik kasvatada, sest vili vajab ohtralt päikest ja vett. Harilikult on kogu Soome peale arbuusisaak mõned kümned tonnid – kusjuures tomateid ja kurke kasvatatakse Soomes aastas 40 tonni jagu, lisab Yle võrdluseks.