Soomlased: Eesti aktsiisitõus oli suur viga

Aasta tagasi tõstetud alkoholiaktsiisiga pani Eesti valitsus puusse - aktsiisitulu vähenes ja alkoholi tarvitamine kasvas, vahendas Soome MTV.

Telekanal kirjutab oma veebiportaalis, et tulemus oli ootustele täiesti vastupidine, sest lisaks aktsiisitulude vähenemisele hakkas kahanema ka Eestisse saabunud turistide arv Soomest, Lätist ja Venemaalt.

Eesti tõstis aasta tagasi õlleaktsiisi 70 protsenti ja veiniaktsiisi 45 protsenti. Valitsuse arvestuste kohaselt pidanuks aktsiisitõus eelarvesse tooma 25 miljonit eurot lisatulu. Olukord kujunes aga selliseks, et kadu on ligi 100 miljonit eurot, sest alkoholimüük kandus Lätti. Ka soomlased on hakanud rohkem Lätisse reisima, samas kui nende reisid Eestisse on aastaga vähenenud 5 protsenti.

Endine peaminister ja riigikogu rahvasaadik Taavi Rõivas kommenteeris, et tegelik kahju on veel suurem, sest Lätist ostetakse lisaks alkoholile ka sigarette ja kütust. Tema sõnul on kogu alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisist saadav kahju 181 miljonit eurot, ja see on Eesti jaoks suur raha, vahendas MTV.