Linnahall ootab Euroopast rahastamisluba

Tallinna Linnahalli AS pole tänaseni saanud Euroopa Komisjonilt riigiabi luba, et rahastada linnahalli konverentsikeskuseks väljaehitamist.

Tallinna linnavalitsus esitas taotluse aprillis ning juunis palus komisjon taotluse mõningaid punkte täpsustada, näiteks ehitushindasid ja tasuvusanalüüsi, vahendas ERR. Seni pole komisjonilt neile täpsustustele hinnangut tulnud.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Kadri Tonka sõnul alustatakse pärast riigiabi loa saamist projekteerimisega, mis kestab hinnanguliselt aasta, ning sellele järgneb ehitamine umbes kaks aastat.

Tonka rääkis, et riigieelarve strateegias on eelarvet täpsustatud, kuivõrd ettevalmistusprotsess on olnud algselt plaanitust ajamahukam ning lõplik rahastamisotsus sõltub riigiabi loa menetluse kiirusest. "Projekti osapoolte vahel on kokku lepitud, et rekonstrueerimise ettevalmistusega seotud kulud kannab linnahalli omanik, mistõttu ei ole riigi eraldisele vajadust enne 2020. aastat," lausus Tonka.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.