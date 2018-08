Arenevat maailma ähvardab finantskriis

Põhjuseid ähvardava kriisi taga on mitu. Viimastel aastatel on USA ja Euroopa Liidu keskpank hoidnud intressid ja võlakirjade tootlikkuse koduturgudel madalal. Odav raha läks areneva majandusega riikidesse, kus oli võimalik suuremat kasumit teenida. Eriti juhul, kui kohalikud ettevõtjad olid näiteks valmis valuutariski oma kanda võtma, see tähendab võtma laenu välisvaluutas. Ka Hiinal on selles oma osa, piisab kui vaadata Pakistani.

Areneva majandusega riikidel on halb aeg: tugevnev dollar ja kallinev nafta on rahvusvaluutade kurssi raputanud. Süveneva jooksevkonto tingimustes tähendab see, et majandustiigreid võib ees oodata pöördumine IMFi poole.

Nüüd ongi valuutariskid realiseerumas, sest ühelt poolt tõmbavad Euroopa ja Ameerika keskpank senist poliitikat koomale ja dollari kurss on tugevnenud. Teisalt on samas taktis vahepealse kapitalivoo ja majanduskasvuga kaasnenud tasakaalustamatused, mis välisinvestorid veelgi kiiremini pagema panevad.

Financial Times kirjutas, et suuna alla on võtnud ka FTSE Emerging Index, aasta alguse tipust on see kaotanud 20 protsenti, mis tähendab, et valitseb karuturg. Enim on pihta saanud riigid, millel on suur jooksevkonto puudujääk ja sõltuvus nafta hinnast, mis aga tõuseb, ja arveldamine käib dollarites, mis rallile veelgi hoogu annab. Hädas on riigid, kus on probleeme korruptsiooni, keskpankade iseseisvuse puudumise ja inflatsiooniga. Seni on analüütikud näiteks Türgist lähtuvat müügihoo laienemisohtu väiksemaks pidanud, arvates, et tegemist on ainult selle riigi riskidega. Samas on sarnaseid olukordi rohkem kui ühes riigis.

Türgi

Türgist on viimastel nädalatel olnud põhjust palju kirjutada. Türgis on kiire majanduskasv, kõrge inflatsioon, kõrged keskpanga intressimäärad, suur sõltuvus nafta hinnast ning suur välisvaluutas denomineeritud laenude arv ärisektoris. Liir on aasta algusest kaotanud 35 protsenti oma väärtusest.

Türgi soovimatus liiri intressimäärade tõstmise abil tugevdada ja USA kirikuõpetaja vangistamise eest kaela saadud karistustollid osutusid kombinatsiooniks, mis tõid kaasa müügipaanika. Türgist alguse saanud müügihoog kandus kiirelt edasi teistesse areneva majandusega riikidesse. Tüli USAga kogub hoogu ja Türgi on otsinud abi ka mujalt maailmast, kuid IMFi käest laenu palumine ei ole ilmvõimatu tulevikustsenaarium.

Argentina