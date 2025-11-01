Äripäev
Aasta ettevõtte tiitliga pärjati inseneri- ja tootmisäri

Täna õhtul anti EISi, tööandjate keskliidu ja kaubandus-tööstuskoja auhinnagalal “Eesti parimad ettevõtted 2025” aasta parima ettevõtte tiitel inseneri- ja tootmisettevõttele Tech Group.
Aasta ettevõtte tiitliga pärjatud äri veab Martin Sutrop, kes on tänavu jõudnud ka aasta töösturi finalistide sekka.
  • Foto: Rene Riisalu
