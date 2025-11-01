Aasta ettevõtte tiitliga pärjati inseneri- ja tootmisäri

„Ettevõtte juht soovis, et majasiseste protsesside teemal keegi enam ühtegi e‑kirja ei saadaks, sest kirjade hulk, mis läbi käis, oli liiga suur,“ kirjeldas Marko Mets masinaehitusfirmast Tech Group ühte põhjust, miks otsustati ettevõttes infovahetus digitaliseerida.
“Stoneridge Electronics on ettevõte, kelle käive on viimase kolme aastaga kasvanud 50%, seda ilma tööjõumahu kasvuta ja uut tootmispinda vajamata,” tõi konkursi žürii liige ja Leanesti juht Marko Saviauk välja aasta tehase konkursi võitja saavutusi.
Laupäeva õhtul pärjati „Eesti parimad ettevõtted 2024“ auhinnagalal aasta ettevõtte tiitliga elektriseadmete valmistaja Harju Elekter, kes pälvis ka tööstuse digitaliseerija tiitli. Aasta nooreks ettevõtjaks valiti Silver Pütsep.
Kestlik elustiil ei ole juhuslike väikeste valikute jada, vaid otsus – ja oma olemuselt maatriks. See on kui tihe võrgustik, kus iga lüli – üksikisik, ettevõte või riiklik regulaator – toetab teisi ja kujundab ühist tulevikku. Kui üks lüli jääb passiivseks, nõrgeneb kogu süsteem. Kui aga kõik liiguvad samas suunas, tekib ring, mis hoiab muutuse elus ja edasi viivana.