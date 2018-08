Uus-Meremaa keelustas välismaalastele kinnisvara müügi

Uus Meremaa parlament keelustas välismaalastel kinnisvara soetamise riigis. Keeld kehtib kõikidele mitte-residentidele, välja arvatud Singapuri ja Austraalia kodanikele.

Valitsuse otsuse eesmärk on muuta kinnisvara rohkem taskukohaseks, kirjutab BBC. Nimelt on Uus-Meremaa juba mõnda aega seisnud silmitsi probleemiga, kus eluaseme hinnad jäävad paljudele püüdmatuks. Uus-Meremaa kinnisvarakriisi põhjus on viimaste aastate madalad intressid, piiratud pakkumus ja suurenenud sisseränne.

Otsus on konservatiivse rahvuserakonna lubadus, mille nad käisid välja eelmisel aastal valimistel.

Uus-Meremaa kaubandus- ja majandusarengu minister David Parker kirjeldas parlamendi otsust kui märkimisväärset verstaposti. Tema sõnul usub valitsus, et jõukad välismaalased ei tohiks uusmeremaalasi oma hinnapakkumistega üle trumbata.