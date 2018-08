Toomas Kalev: viis aastat tagasi olime tundmatud tegijad

Ainult tellijale

Vahel tuleb riske võtta, aga ei tohi rumalaid riske võtta, kõik tuleb põhjalikult läbi kaaluda, toonitab Eesti ühe suurima moodulmajade tootja OÜ Harmet juhatuse esimees, oktoobris Äriplaani konverentsil esinev Toomas Kalev.

Olete rõhutanud, et Harmet istutab igal aastal metsa umbes samas koguses, nagu aastas puitu tarbib. Kas olete padurohelised või on see müüginipp?

Eks ta on natuke mõlemat. Metsa oleme istutanud paaril aastal ja metsaistutamine on kujunenud väga vahvaks ürituseks. Usun, et kõigil osalejatel jäi hea tunne, et oled midagi loodusele tagasi andnud. Aga absoluutselt ei varja ka seda, et eks see metsaistutamine natuke marketingitrikk ole. Meie põhiturg Skandinaavia võtab ühe enam omaks rohelist mõtteviisi.

Eelmine aasta oli ettevõttele edukas: võitsite järjekordselt puidutööstuse TOPi, käivitasite uue tehase ja teid ennast pärjati Eesti Puitmajaliidu aasta tegija tiitliga. Kas edu pead pööritama ei pane?

Ei, kindlasti mitte. Rääkisime just puude istutamisest ja ma jätkan samal teemal. Mine koju, istuta aeda puu, istu selle ette ja hakka vaatama, kuidas puu kasvab. Kas sa näed, kuidas see kasvab? Ei näe ju. Kui sa oled aga kolm aastat ära olnud, siis saad küll aru, et puu on vahepeal kasvanud. Harmetiga on natuke sama moodi. Kui sa oled kogu aeg asjas sees, siis sa ei pane tähele, et kasv on olnud nii suur.

Harmeti kasv on olnud muljetavaldav ja tänu sellele olete viimastel aastatel olnud Eesti Edukamate Ettevõtete TOPis soliidselt kõrgetel kohtadel: 13. (2017), 11. (2016), 25. (2015). Millal te selle edetabeli kinni panete?

Meie eesmärk pole kunagi olnud pääsemine mingisse TOPi, me pole ise kusagile konkureerinud. Me ei vaja ka Eestis väga palju tähelepanu, kuna Eestis meil turgu ei ole. Ainuke põhjus, miks me nüüd oleme ennast natuke pildile sättinud, on tööjõu vajadus. Kui inimesed loevad kuulutusi, et Harmet otsib uude tehasesse töötjaid, siis esimene küsimus on neil, et mis ettevõte see Harmet üldse on. Viis aasta tagasi ei teatud meie ettevõttest midagi.

Mis andis julguse ehitada uus suur tehas?

Jänes šampanjat ei joo. Minu nägemist mööda on äris kaks võimalust: sa kas pidevalt arened ja kasvad või ühel hetkel teed n-ö exit'i ja müüd firma maha. Kui sa jääd mingile tasemele vinduma, tulevad konkurendid ja sõidavad sinust üle. Sa pead kogu aeg laienema. Või kui sa enam tõepoolest ei jaksa, siis otsid, et keegi ostaks ära sinu osaluse või kogu ettevõtte.

Teil jaksu jagub?

Jah, meie oleme läinud laienemise teed. Osaluse võimaliku müügi kohta on diplomaatiline öelda never say never, aga praegu me kindlasti ei otsi ettevõttele ostjat. Võib-olla oleks kõige parem variant arenemiseks hoopis kaasata strateegiline partner. Näiteks mõni arvestatav Euroopa ettevõte, kellel on vajadus ruumelementidest hoonete järele ja kes tooks mitmeks aastaks tööd. Praegu me saame hakkama ilma kõrvalise abita ja see tekitab hea tunde.

Tehas Kumnas käivitus eelmise aasta suvel. Mis efekti on uus tehas aastaga andnud?

Meil on kogu aeg asjad natuke nihkes olnud ja selline seis on ka praegu. Ettevõtte ajaloos on mitu korda olnud nii, et kui meil pole tootmisressurssi, et tellimusi täita, oleme ehitanud uue tehase. Pärast selle valmimist tekib olukord, et peab hakkama rohkem müüma.

Kumna tehas on ilusti käima saadud, eriti rahul oleme automaatliinidega – varem meil automaatliine üldse ei olnud. Meil on võimalik oluliselt rohkem toota ja seega peame hoolega tegelema müügiga. Aasta lõpus tulevad töösse suured lisatellimused.

Tehast rajades oligi meie eesmärk saada uusi tellijaid. Meil oli seni kaks hästi suurt tellijat, kellele me pole kordagi "ei" öelnud. Mingil hetkel võtsid suurtellijad mahust nii palju ära, et polnud mõtet uusi tellijaid otsida. Nüüd on meil võimalus suuremaid tellijaid juurde võtta.

Kas see tähendab ka uusi turge?

Jah, suure tõenäosusega hakkame oma toodangut eksportima Hollandisse, varem pole me sinna midagi saatnud.

Kuivõrd ehitusbuum teid mõjutab?

Rõhutan, et me ei ole ehitajad, oleme tootjad, ruumelementide tootjad. Seepärast ei saa ma aru, miks meid eelmisel aastal ehitusmaterjalide tootjate TOPi susati (Hermet oli selles edetabelis 3. kohal – toim). Tegelikult ei sobi me päris hästi ka puidutööstuse kategooriasse. Kui ettevõte toodab metallist panne ja paneb puidust varre külge, siis kas tegu on puidutootmise ettevõttega. Harmeti ruumelementides on puidu osa rahalises maksumuses 20–30 protsenti.

Aga ikkagi – kas ehitusbuum mõjutab teid?

Ehitusbuum Eestis ei mõjuta meid otseselt, küll aga mõjutab meid olukord tööjõuturul. Kui Eestis hirmsasti ehitatakse, on meil tööjõu leidmisega raskusi. Tegelikult ka Skandinaavias, näiteks Soomes ja Rootsis ehitatakse praegu väga palju. Kindlasti see meie müüki kergendab, kui ehitatakse palju.

Meie tootevalik on üsna lai, teeme statsionaarsed ehitisi ja ajutisi ehitisi, millega tegelevad rendiettevõtted. Kui majanduses on raske aeg, kasvab ajutiste ehitiste osa.