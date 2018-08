Palgakasv aeglustus veidi, kuid püsib mõõdukalt kiire ning on kooskõlas majanduskasvuga, kommenteeris rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja asetäitja Erki Lõhmuste.

Tema sõnul võib tulumaksureformi mõju näha nii puhkusetasude väljavõtmisel kui ka keskmisest madalama palgaga tegevusalade brutopalga kasvutempo aeglustumisel.

Statistikaameti andmetel oli teises kvartalis keskmine brutokuupalk 1321 eurot, mis on 6,4 protsenti kõrgem kui aasta tagasi. Palgakasv aeglustus eelmise kvartaliga võrreldes veidi, kuid püsib mõõdukalt kiire ning on kooskõlas majanduskasvuga.

Maksuameti andmetel aeglustus keskmise töötasu kasv veidi enam ehk 5,6 protsendile. Selle põhjuseks on käitumise muutus puhkusetasude väljavõtmisel uue tulumaksusüsteemi tõttu. "Kui varem eelistati puhkusetasu välja võtta puhkuse alguses, siis uue maksuvaba tulu arvestuse tõttu eelistatakse seda välja võtta tavapärasel palgapäeval, et vältida jooksvalt maksuvaba tulu vähenemist. Puhkusetasude väljamakse muutus paistab eriti silma haridustöötajate puhul," nentis Lõhmuste.

Suurematest tegevusaladest oli keskmisest kiirem palgakasv 13,7 protsendiga hulgi- ja jaekaubanduses ning 8,4 protsendiga ehituses. Ehituse palgakasv kiirenes pärast mitmeaastast seisakut eelmise aasta alguses koos ehitusaktiivsuse tõusuga, kuid püsib ehitusmahtude kasvu ning tööjõu nappust arvestades siiski mõõdukana. Hulgi- ja jaekaubanduse puhul veab praegu palgakasvu mootorsõidukite müügi ja remondi valdkond, kus müügimahud kasvavad hoogsalt.

Keskmisest madalama palgaga tegevusalades, nt haldus- ja abitegevuses ning majutuses ja toitlustuses, on palgakasv aeglustunud vaatamata tööjõu puudusele. Selle taga võib Lõhmuste sõnul olla nii alampalga varasemast mõõdukam tõus kui ka tulumaksureformi mõju, mis suurendas tulumaksujärgset sissetulekut enam just keskmisest madalama töötasuga inimeste puhul. Kokkuvõttes tähendab see, et madalama palgaga töötajate sissetulekute kasv on majanduse keskmisest kiirem tulumaksukoormuse vähendamise tõttu, kuigi brutopalga ehk maksueelse palga kasv on aeglane.

"Majanduskasvu aeglustumise jätkudes võib oodata ka palgakasvu aeglustumist, kuigi suvekuudel võime näha statistilist palgakasvu kiirenemist puhkusetasude väljamaksete nihkumise tõttu," ütles Lõhmuste. "Kuigi tööealise rahvastiku vähenemine jätkub, võib tööjõupuudust leevendada juuli keskpaigast rakendunud välismaalaste seaduse muudatus, mis lubab lühiajalise töötamise korral Eestis viibida kuni aasta senise üheksa kuu asemel."