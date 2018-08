Tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamise otsus on valmis

Tartumaale kavandatud Est-For Investi tselluloositehase riigi eriplaneeringu lõpetamise otsus on valmis ja saadetakse lähipäevil kooskõlastamisele.

Eelnõu tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamise kohta on valminud, kuid seda ei ole veel rahandusministeeriumist välja saadetud, lähipäevil saadetakse see omavalitsustele kooskõlastamiseks ning otsust enne valitsuse istungit ei avalikustata, selgitati rahandusministeeriumist.

Mis tähendab seda, et avalik pole ka info, millise punkti alusel täpselt Est-Fori eriplaneering katkestatakse. Valitsus otsustas riigi eriplaneeringu menetlemise lõpetada juba juuni lõpus, kuid seda, millise õigustuse abil, pole siiani teada.

Iseenesest tähendab see, et Est-Fori plaani eestvedajatel on võimalik algatada tavaline planeering. Selle kohta on ettevõtte juhatuse liige Margus Kohava varem öelnud, et riigi eriplaneering on plaani suurust ja keerukust arvestades ainuke mõeldav versioon. Samuti tähendaks tavaplaneeringu menetlus, et kohalikule omavalitsusele – Tartul või Tartu vallale – jääks viimane sõna ning puuduks kohustus sellega edasi minna.