Turismiettevõtjad: Tallinn pole turismimaksuks valmis

Eesti Turismifirmade Liidu hinnangul on Tallinna kavandatava turismimaksu kehtestamiseks vara, kuna Tallinn on turismisihtkohana arengufaasis ning seetõttu tuleks soodustada välisturistide jõudmist siia, mitte peletada neid aina kallinevate hindadega.

Liidu presidendi Merike Halliku sõnul on Tallinnal potentsiaali saada nutika tegutsemise korral sihtkohaks, kuhu jõuavad turistid kogu maailmast, ent täna tähendaks hinnatõus Eesti ühe olulisema majandusharu turismi arengule piduri tõmbamist. "Meie majutusasutuste välismaine põhiklientuur on täna Soome, Vene ja Läti turistid ning igasugune hinnatõus mõjutab nende ööbimisi ja tarbimist olulisel määral, mida on hästi näha ka hiljutistest aktsiisitõusudest," ütles Hallik. "Olukorras, kus meie lähinaabritest pole turismimaksu ei Lätis, Rootsis ega Soomes, on Tallinna turismimaksu kehtestamine lühinägelik samm, mis mõjutaks mitte ainult pealinna, vaid kogu Eesti turismi."

Turismimaksu rakendamine looks tema sõnul Tallinnas olukorra, kus ebavõrdsesse olukorda satuks registreeritud majutusasutused ning jagamismajandus, mis täna konkureerib ametlike majutusasutustega. Samuti tuleks Halliku sõnul enne maksu kehtestamist väga täpselt läbi mõelda, kuidas maksu turismi jätkusuutlikkuse arendamiseks kasutada plaanitakse.

Näiteks tuleks tema sõnul laiema pilguga vaadata üle kogu turismiinfrastruktuur ning luua turistidele vajalik taristu, alates korralikest tualettidest kuni mitmes keeles viitadeni tähtsamates transpordisõlmedes ja turismiatraktsioonide läheduses. "Täna on Tallinna turism noor ja edukas, las ta kasvab ja saab küpseks, alles siis on mõtet rääkida võimalikust turismimaksust," märkis liidu juht.

Eesti Turismifirmade Liit on turismiga tegelevate tööandjate vabatahtlik ühendus, mis liidab 79 liiget - reisibürood ja reisikorraldajad, transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad ning välismaa turismiorganisatsioonid.