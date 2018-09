Äripäev 04. september 2018, 15:19

Riigipea Kersti Kaljulaid ütles intervjuus ERRile, et Eestil tasuks kaaluda praeguse ettevõtte tulumaksuvabastuse kõrval, asemel või ettevõtja valituna selle asendamist sotsiaalmaksu soodustusega.

"Need töövõtted, mis meil on olnud viimased 30 aastat – kutsume aga muu riikide raha siia, las teevad tehased, et meie inimesed saaks minna tööle –, tunduvad olevat kadunud. Me peame suutma uutes majandussektorites, ITs pakkuma enamat, et toetada nende sektorite arengut," lausus ta rahvusringhäälingu Vikerraadiole antud intervjuus.

Kaljulaidi hinnangul tuleb seisma panna ja teistpidi pöörata senine rong, et toome siia raha, mis teeb tehaseid. "Tuleb hakata otsima võimalust disainida ja mõelda siin Eestis, aga toota kusagil teises piirkonnas. Õnneks on odavama tööjõuga piirkondi isegi ELi sees," arutas riigipea.

Pikemalt saab lugeda ERRist.