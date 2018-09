Taxify avab tankla

Äripäev 13. september 2018, 08:19

Tehnoloogiafirma Taxify avab täna Tallinnas linna soodsaima kütusega tankla.

Taxify juhtidele täiendav püsisoodustus

Taxify autopargi haldur Heigo Protten rääkis, et viimasel kalendrikuul vähemalt kümme sõitu teinud Taxify juhid saavad tanklas täiendavat püsisoodustust ID-kaardi alusel sõltuvalt sisseostuhinnast. “Täiskohaga Taxify juht kulutab nädalas kütusele keskmiselt 136 eurot, mis on märkimisväärne kulu. Kütusehinnad on püsivalt tõusnud. Meie huvi on teha juhtidele parimaid pakkumisi. Nii otsustasime ujuda vastuvoolu ja mitte opereerida senise kütuseturu loogika järgi,” ütles ta.

Olerexi müügidirektori Marko Lavingu sõnul dikteerivad täna Eestis kütusehinda peamiselt kolm tegurit: kütusehind maailmaturul, dollari ja euro kursivahe ning konkurents. “Taxify on otsustanud konkurentsi näol ühe mõjutaja eemaldada ning reguleerida hinda vastavalt turu vajadusele ja sisseostu hinnale. Nii Taxify juhi kui hinnatundliku kliendi jaoks on see suur võit,” selgitas Laving.