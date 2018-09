Soome ja Venemaa leidsid liisinguautode piiriületusele lahenduse

Äripäev 18. september 2018, 14:38

Soome piiril Venemaaga tekkis sama probleem mis Eestiski: liisinguautode üle piiri liikumisel nõudis Vene pool tuhandete eurode suuruse tagatisraha maksmist, nüüd on Venemaa Soomele lahenduse välja pakkunud, kirjutab Kauppalehti.

Soome tolli teatel on Venemaa toll teada andnud, et kui amet saab eelnevalt teavet rahastusasutuste kohta Soome tollilt, võib see selle firma autod vastava avalduse esitamisel tagatisraha maksmisest vabastada.

Seega kutsub Soome toll rahastusfirmasid endast teada andma, kes vajavad vabastust tagatisest Venemaa piiril. Ja ka teised firmad võivad esitada oma soovi Soome tollile.

Siiski on asja lahendamine Vene poole käes.