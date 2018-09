200 miljardit kahtlasevõitu eurot

Kriitikat tehti auditis aga enam kui piisavalt. Nimelt selgus, et esimest korda oleks pank pidanud reageerima juba 2007. aastal pärast Sampo panga ostmist. Siis tegi Eesti finantsinspektsioon 2007. aastal kriitilise ülevaate Sampo panga mitteresidentidest klientide kohta. Lisaks teavitati panka kontserni tasemel Taani finantsinspektsiooni poolt, kes edastas kahtlused Vene keskpangalt.

Venelased juhtisid rahapesule tähelepanu

Venelased juhtisid tähelepanu "maksu- ja tollireeglite võimalikule rikkumisele," "lihtsalt kuritegelikule tegevusele, sealhulgas rahapesule," mille maht võis Vene keskpanga kahtlustuste järgi ulatuda "miljarditesse rubladesse aastas." Danske pank vastas Taani finantsinspektsioonile, et lähtuvalt Eesti finantsinspektsiooni ülevaatest ei ole Danske Eestis seaduste vastu eksinud. Samuti kinnitati Taani järelevalvele, et siseaudit Eestis mingit kahtlast tegevust ei tuvastanud. Venemaa keskpanga info ignoreerimise tõttu kaotas Danske ka esimese võimaluse rahapesu vastaste meetmete tugevdamiseks.

Teiseks pidi Danske Eesti pank liituma kontserni keskse IT-süsteemiga juba 2008. aastal, kuid majanduskriisi tõttu peeti seda liiga kalliks, märkis Spiermann. Selle tulemusel jäi filiaal ka edaspidi kõrvale tsentraalsetest rahapesu-vastastest toimingutest ning riskianalüüsidest. Samal aastal muudeti Eesti pank ka filiaaliks, mis viis selle Eesti finantsinspektsiooni haldusalast välja.

2012. ja 2013. aastal pöördus Taani finantsinspektsioon uuesti Danske poole, kuid pank vastas lähtuvalt Eesti filiaalist antud infole, mis oli ennekõike julgustav ja kus kinnitati, et käitutakse igati reeglitekohaselt. Samale ajale langes Danske emapangas rahapesuvastase tegevuse eest vastutava isiku töölt lahkumine, mille järel pea aasta jäi see ametikoht täitmata.

Tegelikult sai ka 2013. aastal Danske teada, et probleeme on klientidega, kes on Venemaa keskpanga mustas nimekirjas. See tegi muret Taani finantsjärelevalvele, sest nad olid just kinnitanud oma USA kolleegidele, et Danskega on kõik korras. Taaskord vastas Eesti haru, et kõik on korras ja sellega asi piirdus.