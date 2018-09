Soomlased hakkavad Eestis Opelit esindama

Kui kevadel ostis soomlaste Bassadone Automotive Nordic ära Peugeot' maaletooja Baltikumis KW Bruuni, siis eile teatas Opel, et nende uueks esindajaks Balti riikides saab Soome firma LänsiAuto OY, kirjutas logistikauudised.ee.

Muudatused Opeli edasimüügivõrgus olid igati loogilised, sest siiani oli Opeli ametlik importöör Baltimaades Budapestis asuv Opel Southeast Europe, mis oli välja kasvanud omaaegsest General Motorsi (GM) müügivõrgustikust. Teadupoolest müüs GM aga Opeli Peugeot' ja Citroeni tootjale PSA-le ning lahkus sisuliselt Euroopast.

See, et PSA soovib nüüd oma müügivõrku oma käe järgi ümber korraldada, on pigem asjade loomulik käik. „Mujal Skandinaavias tegutsevad uued Opeli importöörid juba mõnda aega, nüüd leiti tugev esindaja ka Soome ja Baltimaadesse,“ lausus Opel Southeast Europe Eesti tegevjuht Marek Vihuri Logistikauudistele.

Vihuri sõnul on uudis ka nende jaoks nii värske, et midagi konkreetsemat eesootavatest muudatustest ta veel öelda ei oska. „Mina ise olen küll väga optimistlik, sest meie jaoks on päris kindlasti lähedal asuva Soomega lihtsam asju ajada kui Budapestis asuva senise piirkonna peakontoriga,“ lausus Vihuri.