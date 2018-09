Reinsalu: ulatuslikku rahapesu uurigu Euroopa Prokuratuur

Äripäev 21. september 2018, 14:11

Täna kohtus justiitsminister Urmas Reinalu Islandil Põhja- ja Baltimaade justiitsministritega, et arutada andmekaitse, rahapesu ja terrorismi rahastamise, tehisintellekti ning organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse küsimusi.

Reinsalu rõhutas oma ettekandes, et Europoli hinnangul õnnestub Euroopa Liidus tabada vaid kaks protsenti kogu kriminaaltulust. Selleks, et organiseeritud kuritegevus ennast ära ei tasuks, tuleb muu hulgas tõkestada rahapesu.

Reinsalu pani ette, et ulatuslike piiriüleste rahapesujuhtumite kriminaalmenetlust juhiks riikudeüleselt tulevikus Euroopa Prokuratuur. See parandab justiitsministri sõnul rahvusvahelist koostööd. Samuti tuleb täiendada rahapesu tõkestavat Euroopa Liidu reeglistikku, nähes üle Euroopa Liidu ette reegli, et rahapesu kahtlusega suurte summade halduskonfiskeerimisel kehtib tagurpidine tõendamise koormus.