Technopolise omanikud panevad arendusse veerandsada miljonit

Äripäev 27. september 2018, 11:01

Mainor ja Soome kinnisvarakontsern Technopolis panustavad Tallinnas Ülemiste linnaku ehitamisse 25 miljonit eurot.

Selle raha eest hakatakse tänavu ehitama Sepapaja 1 ärihoonet, mis valmib 2020. aasta maikuus. "See investeering on oluline osa kasvustrateegiast ning aeg on selle käivitamiseks küps," ütles Reutersi vahendusel Technopolis plc juht Keith Silverang.

Eesti Technopolise juhi Gert Jostovi sõnul nõudlust nende uue maja järgi on, kogu linnakus on keskmine vakantsus turu vakantsusest väiksem ning huvi on näidanud nii laienemissooviga rentnikud kui ka üürnikud, kes siiani Ülemistele kolinud ei ole.

Majja tuleb 10 800 ruutmeetrit pinda, selle kõrval valmib 2019. aastal ka 540kohaline parkla.