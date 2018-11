Harmeti juht: kõigele ei saa vastu olla

“Kui me kõik asjad ära ütleme – et ärme tee Rail Balticut ja ärme tee tehaseid –, siis me peame ikkagi tegema midagi, millega inimestele tööd pakkuda ja millega raha teenida – ei saa kõike karta ja kõigele vastu olla,” leiab aasta töösturi konkursi nominent ja Harmeti omanik Toomas Kalev, kirjutas tööstusuudised.ee.

Harju Elektri juht Andres Allikmäe ütles Äriplaanil, et meil tuleks õppida ettevõtjast hoolima. Kuidas see mõte tundub?

Parandamisruumi on. Meil endal on need näited olemas. Selleks, et seda tehast siia teha, pidime alla vedama sadade tuhandete eest trasse, mis läksid tasuta kuhugi omavalitsusele. Pidime ehitama välja need teed ja ristmikud, mis läksid riigile. Nii miljoni eest tegime omavalitsusele ja riigile asju. See teeb aeg-ajalt tigedaks, aga kindlasti ei ole ma ka see inimene, kes ütleb, et kõik nii metsas on ja tahaks ära kolida.

Tõsiselt pole küll kunagi mõelnud, et näiteks hakata tehast Lätti kolima vms. Ja mingit toetust me praktiliselt enam ei saa, sest oleme juba nii suur ettevõte. Ja loomulikult ei karda väga välja öelda, et kõik, kes vähegi mõtlevad ja asjadest aru saavad, mõistavad, et meil on korruptsiooni. Aga õnneks näen, et seda jääb vähemaks.