Alternatiiv sotsiaalmaksu laele

Vabaerakonna esimees Kaul Nurm pakkus Äripäeva raadio hommikuprogrammis välja sama kuluka, kuid tema hinnangul ühiskonnale tulusama alternatiivi sotsiaalmaksu lae kehtestamisele. Katteallikana näeb ta ettevõtte tulumaksu sisseseadmist.

Foto: Andras Kralla

"Ma ei leia, et see on kõige parem idee," kommenteeris Nurm suuremate erakondade seas liikuvaid mõttevahetusi sotsiaalmaksu lae kehtestamisest. "Kui sotsiaalmaksu tulusid vähendada 2 protsenti, on see 300 miljonit eurot," rääkis ta.

Sama raha eest on Nurme hinnangul võimalik langetada eraisiku tulumaks 12 protsendini. "Sotsiaalmaksu laest on võitjaid väga vähe, kuid meie ettepanek tulumaksu alandada töötab ühiskonna heaks palju paremini," oli Nurm veendunud.