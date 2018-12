Raadiohommikus: TOP 100 võitjad ja Tallink

TOP 100 esikolmik Skinest Grupp ASi juht Oleg Ossinovski, TMB ASi juht Jaan Luts ja teise koha pälvinud Harju Elekter ASi juht Andres Allikmäe. Foto: Liis Treimann

Esmaspäevases raadio hommikuprogrammis räägime muu hulgas edukatest ettevõtetest ning Tallinki aktsiatega kauplemise alustamisest Helsingi börsil.

Kell kolmveerand kaheksa teeme intervjuu Tallink Grupi juhatuse esimehe Paavo Nõgenega ja pärast kella kaheksat laseme rääkida TMB ASi juhil Jaan Lutsul ja ASi Harju Elekter juhil Andres Allikmäel.

Saatejuhid on Meelis Mandel ja Priit Pokk.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 „Kuum tool“. Äripäeva raadio otse-saates „Kuum tool“ arutavad sel korral nädala kuumemad teemasid EKRE, Isamaa ja SDE poliitikud, kes avavad nii kodumaiseid kui ka rahvusvahelisi probleeme oma erakonna maailmavaates. Debateerime Kertši väina kriisi ja kaitsepoliitika teemal. Samuti hindame poliitilise arutelu kultuuri tervist ränderaamistiku debati valguses. Lisaks sellele kuulame poliitikute visiooni Eesti ettevõtluse arengusuundadest viimaste suurtehingute valguses. Saatejuht on Allan Rajavee.

12.06–12.15 „Müügiminutid“. Kas sinu müügikohtumine on pigem improvisatsioon või planeeritud teekond? Kas sinu fookus on ühel võidul või pikal koostööl? Kas argumenteerimine teeb kliendile ostmise lihtsamaks? Külas on Speaksmarti koolitaja Siim Vahtrus, saatejuht on Urmas Kamdron.

13.00–14.00 „Tööstusuudised eetris“. Saade keskendub seekord noortele ja inseneeriale. Külas on Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor ja ehitusinsener Anneli Ramjalg ning Merkuuri projektijuht Lauri Soosaar. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 „Lavajutud“. Tänased Lavajutud on salvestatud konverentsil "Äriplaan 2019". Esimesena saab sõna PRFoodsi osanik ja juht Indrek Kasela, kes ütleb, et talle meeldib teha asju, mis teiste sõnul on võimatud, ning seetõttu suundus ta ka kohukeseärisse. Teiste öeldu järgi on Kasela maailmakodanik, kelle vaieldamatu tugevus on näha uusi seoseid, vaimustuda nendest ja noppida välja parimad võimalikud tehingud, viies need lõpuni juba teiste abil. Teises saatepooles kõneleb Go Traveli nõukogu esimees Tiit Pruuli. Ettevõtjale ning rännu-, äri-, ja kirjamehele Tiit Pruulile kuulub Go Groupi kontserni enamusosalus, mille järgselt tõusis Pruuli Äripäeva 2016. aasta Rikaste TOPis 102. kohale. Selle peale ütles Pruuli, et sooviks hoopis tarkade TOPis olla.

Kuula raadiot otse SIIT.