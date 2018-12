Aivar Rehe. Foto: Äripäev

Pressivaenlane tuleb Danskest

Eesti ajalehtede peatoimetajad valisid täna pressivaenlaseks rahapesuskandaali keskmes oleva Danske Banki kunagise juhi Aivar Rehe.

Peatoimetajad nimetasid Rehe aasta kõige olulisemal teemal vaikijaks. Rehe pole tema ajal pangas juhtunu kohta kommentaare andnud.

Pressisõbraks valisid peatoimetajad riigikontrolli auditi eest, kust selgus, et kohalike omavalitsuste infolehtedes on palju poliitpropagandat ja lisaks neil on konkurentsieelis, kuna nad müüvad reklaami, aga saavad ka toetust.

Pressisõber saab auhinnaks nimelise ruupori, mille autor on metallikunstnik Ive-Maria Köögard.