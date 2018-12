Kauplemine New Yorgi brösil. Foto: Reuters/Scanpix

S&P 500 indeksit ähvardab surmarist

USA aktsiaturud on ka täna langenud ning Standard & Poor’s 500 indeksi kohale on moodustumas surmarist, vahendab MarketWatch.

S&P 500 indeksi 50 päeva libisev keskmine on praegu 2763,5 punkti juures, 200 päeva libisev keskmine on aga 2762 punkti, selgub FactSeti andmetest. Kui 50 päeva libisev keskmine langeb 200 päeva omast madalamale, siis suurendab see tehnilise analüüsi ekspertide sõnul tõenäosust, et langus jätkub. Arvatakse, et see on punkt, kus pikaajaline trend võib muutuda.

Dow Jones Market Data andmetest selgub, et viimati juhtus see 2016. aasta märtsis. S&P 500 indeks on täna odavnenud 1,3 protsenti ning Dow indeks on kaotanud 1,7 protsenti.

Tehnilise analüüsi ekspertide sõnul on viimasel ajal tekkinud palju langusele viitavaid signaale – seda nii aktsia- kui ka võlakirjaturul. See on tekitanud investorites kahtluse, kas pulliturg (tõusev turg) jätkub või mitte. Praeguseks on pulliturg kestnud juba ligi 10 aastat ning viimastel aastatel on tõusule kaasa aidanud USA majanduse tugevnemine.

Tänane turgude langus näitab, et investorite hinnangul ei tasu USA-Hiina kaubandussõja lõppu niipea oodata. Täna arreteerisid Kanada ametivõimud Hiina tehnoloogiafirma Huawei finantsjuhi, kes väidetavalt on rikkunud Iraani sanktsioone.