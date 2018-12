Arakas: kinnisvaralaenude intressid on üleval

Viljar Arakase sõnul on ärikinnisvara laenuintressid rühkimas 2 protsendile. Foto: SANDER ILVEST, Postimees/Scanpix

Finantseerimistingimused ärikinnisvaras on läinud karmimaks ning intressid on tõusuteel, rääkis Eften Capitali juht Viljar Arakas Eesti Päevalehele antud intervjuus.

Balti riikides on harjutud ärikinnisvaras väga soodsate intressidega, 1,2–1,7 protsenti üle euribori ja pikkade tagasimaksegraafikutega, uutel laenudel intressid naljalt alla 2 protsendi enam ei jää, rääkis Arakas viitega Efteni viimastele tehingutele.

“Luminor kaasas hiljuti 350 miljonit eurot kolmeaastaste võlakirjadega, mille kupong oli minu teada 1,5 protsenti. Kui pank laenab sisse 1,5 protsendiga, siis arvan, et väljalaenamise hind saab olla 2,5–3 protsenti,” ütles ta.

Probleem on ka Danske rahapesuskandaalil. “Eestil on rahapesu tempel otsa ees. See väljendub ka raha hinnas, millega Luminor seda turult saab,” lisas Arakas.

