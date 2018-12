Ärikinnisvara arendused tõmbavad pidurit

Tallinna olemasolevate ostukeskuste laienemine ning T1 valmimine on kaubanduspindade turule toonud ülepakkumise Foto: Raul Mee

Kaubanduskeskuste, kehvemate büroopindade ja ladude seas läheb uuel aastal klientide pärast kiskumiseks, ennustab 1Partner Kommertskinnisvara juht Kirill Vigul.

Tema sõnul tõmbab ärikinnisvara arendamine 2019. aastal Tallinnas pidurit, sest kaubanduskeskuste üürnikel tekib rohkem läbirääkimisruumi, samas uute kontoripindade hind pigem tõuseb.

Kirill Viguli hinnangul tekitas Tallinna olemasolevate ostukeskuste laienemine ning T1 valmimine kaubanduspindade turul ülepakkumise. “Üürnikelt tuleb viimase aasta jooksul ka signaale, et poode külastavate inimeste arv on languses. Seni oli jäme ots kaubanduskeskuste omanike käes, kes said valida, keda võtta, kuid nüüd peavad nad ise hakkama nii klientide kui ka üürnike nimel rohkem pingutama. Seetõttu jäävad kaubanduskeskuste üürihinnad järgmisel aastal samale tasemele või tekib isegi võimalus paremate tingimuste üle läbirääkimiseks,” rääkis Vigul.

Viguli kinnitusel ei ehitata Tallinna enam endises tempos ka uusi büroohooneid. “Tallinna kesklinna A-klassi büroopindade nõudlus siiski püsib. Selle varaklassi üürihinnad algavad 15 eurost ruutmeetri eest ning see number võib järgmisel aastal isegi veidi kerkida,” rääkis Vigul.

“Tänu uute büroohoonete valmimisele tõuseb vanemate B-klassi ärimajade vakantsus. B-klassi ärimajade omanikud seisavad valiku ees, kas alandada hinda või kõvasti pinna kvaliteedi parendamisse investeerida,” rääkis Vigul ja lisas, et B-klassi äripindade üürihinnad jäävad olenevalt asukohast 8–13 euro vahemikku ruutmeetri eest.

“Laopindade osas oli seni piisavalt vakantsust ning järgmisel aastal valmib mitu suurt projekti lisaks. Laopindade puhul on kauplemisel jäme ots üürnike käes, kes üritavad paremat hinda ning tingimusi läbi suruda,” ütles Vigul. Vanade ja kütteta laohoonete üürihinnad jäävad 2–3 ning uutel 3,7–4,5 euro vahemikku.

1Partner Kommertskinnisvara juhi kinnitusel on korralike uute tootmispindade puhul aga olukord vastupidine. “Tallinnas ja selle lähiümbruses on nõudlus suurem kui pakkumine ning korraliku ja varustatud tootmispinna ruutmeetri hinnad algavad 4,5 eurost ja pigem tõusevad.