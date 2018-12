Lennujaamas valmib 13 miljoni eurone investeering

Tallinna Lennujaama parkimismaja ehitus. Foto: Raul Mee

Tallinna lennujaam avab sel nädalal parkimismaja, kaks aastat kestnud investeering läks maksma 13 miljonit eurot.

Lõppeval aastal on Tallinna Lennujaama läbinud üle 3 miljoni reisija, mis teeb keskmiselt 8000 reisijat päevas, ning see arv näitab järjest suuremat kasvutrendi. Mugavama reisikeskkonna pakkumiseks otsustati kaks aastat tagasi alustada suuremahuliste lennujaama arendustöödega, mille üks järjekordsetest etappidest on nüüd valmis saanud, teatas Tallinna Lennujaam.

Ehituslepingu 13 miljonit eurot maksva mineva parkimismaja ehituseks, mis mahutab 1100 sõidukit, sõlmis lennujaam 2017. aasta sügisel. Lepingu teiseks pooleks olid KMG Inseneriehituse AS ja Läti ettevõtte AS LNK Industries. Uut maja oli vaja seetõttu, et praegusel parkimisalal on ruumi vaid 450 sõidukile ning tippaegadel oli reisijatel raskusi parkimiskoha leidmisega.

Lennujaama juurde kerkiv kolmekorruseline parkimishoone jaotub viieks omavahel ühendatud hooneosaks. Reisiterminali ja tulevase parkimismaja ühenduse piirile rajatakse liikuvad kaldteed, liftid ja trepikojad, mida omakorda ühendavad läbi korruste ulatuvad kaetud katusega valgusavad.

Möödunud aastal oli Tallinna Lennujaama kontserni käive oli 40,3 miljonit ning puhaskasum 6,5 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 9 ning kasum 5 protsenti.