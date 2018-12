Riigiprokuratuur pidas Danske rahapesuasjas kinni kümme inimest

Danske kontorist läbi liikunud kahtlase raha juhtumit uuritakse Taanis ja Eestis. Foto: Valda Kalnina, EPA

Riigiprokuratuur täpsustas, et keskkriminaalpolitsei pidas eile kinni kuus ning täna hommikul veel neli endist Danske panga töötajat, keda on alust kahtlustada selles, et nad võimaldasid teadlikult panga klientidel liigutada rahapesukahtlusega raha.

Täna on keskkriminaalpolitsei pressikonverents kell 12.