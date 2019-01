Edukas tööstur: töö tuleb Euroopast koju tuua

Interconnect Product Assembly AS tootmine. Foto: Raul Mee

Tööd on palju, see tuleb Euroopast lihtsalt koju tuua, põhjendab ASi Interconnect Product Assembly nõukogu liige ja aktsionär Marko Männi ettevõtte edu.

Allhanget tegev Interconnect Product Assembly toodab elektromehaanilisi lahendusi, automaatikaseadmeid ja kaabliköidikuid. 2017. aastal oli ettevõtte käive 25,6 miljonit eurot ja ärikasum 4,6 miljonit eurot.