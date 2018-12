Nädala lood: Dividendi TOP ja kinnisvarakuninga rõõm majanduse langusest

Selle nädala põnevamate teemade hulgas olid Eesti suurimad omanikutulu võtjad, Danske Banki rahapesuskandaalis kinni peetud esimesed kahtlusalused ning kriisi märgid, mis toovad head meelt Eesti kinnisvaraturul suuri tegusid teinud Ober-Hausi asutajale Paul Oberschneiderile.

Lugejaid huvitas, kes jõudsid tänavu Äripäeva Dividendi TOPi. Edetabeli esimeseks tõusis Graanul Investi suuromanik Raul Kirjanen, kes teenis mullu omanikutulu 7,5 miljonit eurot.

Äripäeva Dividendi TOPi võitnud Raul Kirjanen Foto: Liis Treimann

Kui mulluses edetabelis oli miljon või rohkem dividenditulu teenijaid 42, siis seekord on niinimetatud miljoniklubis 55 ettevõtjat.

Kokku on Äripäeva Dividendi TOPis 162 ettevõtjat, edetabeli alumine piir on 400 000 eurot. Mullu ilmunud edetabelis oli 400 000 või rohkem dividendi teenijaid kokku 137.

Danske rahapesuskandaal

Sel nädalal peeti kinni esimesed suures Danske rahapesuasjas kahtlustatavad. Riigi peaprokurör Lavly Perling ütles, et kinnipeetud on esimene kaitsevall rahapesuvastases võitluses: kliendihaldurid, kelle tööülesanne on olnud hoida ära rahapesu­juhtumeid, nendest teada anda, suhelda klientidega. "Neil olid oma kliendid, juriidilised isikud, kelle kontosid nad haldasid, aga printsiibis nad tegelesid võrgustikuna."

Teisipäevane pressikonverents, kus teatati esimestest kinnipidamistest ja kahtlustuste esitamistest Danske panga rahapesu asjus. Vasakult: riigiprokurör Marek Vahing, peaprokurör Lavly Perling ja keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere. Foto: Andras Kralla

Keskkriminaalpolitsei juhi Aivar Alavere sõnul panga toonane juht Aivar Rehe praegu kahtlustatavate hulka ei kuulu. “Toonitan, hetkel ei kuulu,” ütles ta.

Meedias on avaldatud 26 isiku nimed, kes William Browderi väitel olid seotud Danske panga Eesti filiaalis toime pandud võimaliku rahapesuga. Kuivõrd kõnealuses nimekirjas on ka isikuid, kes ei ole saanud kuriteokahtlustust, siis arvestades suurt avalikku huvi nimetatud kriminaalasja vastu ning vältimaks ekslikult valede inimeste süüdistamist ajakirjanduses, kinnitas prokuratuur kahtlustuse saanud kümne isiku nimed.

Maaomanikke hirmutav riigi plaan

Lugejad, kelle seas on ka palju maaomanikke, huvitusid riigi plaanist põllumaadele ranged keelud ja käsud. Karmimad reeglid oleksid selleks, et Eestimaa paremad põllud ei kaoks majade alla. See paneb kahvlisse nii maa omanikud kui ka kohalikud omavalitsused ning tekitab õiguskantsleril küsimusi.

Esialgsetel andmetel puudutab võimalik keeld 700 000 hektarit (63 protsenti kõikidest 2 ja enama hektari suurustest põllumajandusmaa massiividest) ning 90 000 maaomanikku.

Miks rõõmustada majanduslanguse üle?

Eesti kinnisvaraturul suuri tegusid teinud Ober-Hausi asutaja Paul Oberschneider näeb juba kriisi märke. See on tema hinnangul aga hea hetk sisenemaks turule kinnisvara sildfinantseeringuga, millega ta alustab jaanuaris Londonis.

Kinnisvarakuningaks nimetataval Paul Oberschneideril on plaan, kuidas alanud majanduslangusest kasu lõigata. Foto: Andras Kralla

Oberschneider märkis, et kui kõik varade omanikud üle maailma peavad oma vara vääruslikumaks, kui need on tegelikkuses, ning peavad järsku olude sunnil need maha müüma, kahaneb vara väärtus 40–50 protsenti. Siis on tema kinnitusel näha vara väärtuse vähenemise nakkavat mõju.

"Ma vaatan hea meelega, kuidas SKPd vähenevad," ütles ta ja selgitas, et tunneb end paremini, kui annab laenu väiksemale summale, kui on see, mida on vara lõpuks väärt.

ABB liigutas äri vaikselt Jürist Indiasse

Esmaspäeval kirjutas Äripäev, et ABB müüb enamusosaluse ettevõtte kõige väiksema kasumlikkusega elektrivõrkude üksuse jaapanlaste Hitachile. Tegelikult tegi ABB aga juba aasta alguses ühe üllatava, ent seni tähelepanuta jäänud käigu – päikeseenergiaseadmete tootmisliin viidi Jürist üle kaugele Indiasse.

Mitmele Eesti tarnijale tuli sulgemisuudis vägagi ootamatult. "Välk selgest taevast! Ei osanud üldse oodata, sest seda arendati vahepeal väga jõuliselt," sõnas metalliettevõtte Hyrles OÜ tegevjuht Urmo Sisask.

Tehing pesuäris

Äripäeva lugejatele pakkus veel suurt huvi, et üle paarikümne aasta Eestis äri ajanud rootslane Peter af Burén müüb Rootsi fondile pesufirma Miss Mary of Sweden, mida oleks tahtnud osta ka siinsed tegijad.

Miss Mary of Swedeni juht Marek Kiisa ütles, et nad pöörasid Miss Mary tekstiilitööstusest IT-ettevõtteks. Firma käibest 40% tuleb just internetipoest. “See on meie edu võti.” Foto: Andras Kralla

Suurbritannia turule keskendunud Miss Mary of Swedeni ostmisest olid huvitunud European Lingerie Groupi omanik Indrek Rahumaa ja Marc & André omanik Mart Sillaots.

Rootsi fondiga käed löönud Peter Burén rääkis, et ei loobu Eestis äri tegemisest, vaid tahab hakata idufirmadesse investeerima.

