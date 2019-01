Raadiohommikus: rangematest konkurentsireeglitest ja ettevõtlusest väljaspool Tallinna

Advokaadibüroo Cobalt Tallinna büroo partner ja konkurentsiõiguse töögrupi juht Elo Tamm. Foto: Raul Mee Jaga lugu:

Kolmapäevases hommikuprogrammis keskendume konkurentsiõigusele ja räägime sellest, milliste suurte muudatustega peavad ettevõtjad edaspidi konkurentsivallas arvestama. Sellest räägib lähemalt advokaadibüroo Cobalt Tallinna büroo partner ja konkurentsiõiguse töögrupi juht Elo Tamm.

Lisaks uurime mullu augustis Pärnus kasevineeritehase avanud Metsä Woodi tehase juhilt Kaarel Talilt, kuidas jäävad ettevõtted ellu väljaspool Tallinna ja Harjumaad ning mis on vineeriäri õitsemise taga.

Lahkame ka esmaspäeval ja teisipäeval USA ning Hiina vahel peetud kaubandusläbirääkimisi ning vaatame, mis mõju on sellel börsidele.

Hommikuprogrammi juhivad Liis Amor ja Birjo Must.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00–12.30 "Triniti eetris". Seekord on teemaks Euroopa Liidu kaubamärgiõigus, mis sai aasta lõpus olulise uuenduskuuri. Peatume sellel, millised on Eestis plaanitavad kaubamärgiõiguse muudatused, millist kaitset kaubamärgi registreerimine pakub ja mis ei sobi kaubamärgiks. Toome ka näiteid möödunud aasta Euroopa Liidu Kohtu olulistest kaubamärgialastest lahenditest. Külas on Triniti advokaadibüroo partner Karmen Turk, saadet juhib Liis Amor.

13.00–14.00 "Autosõbrad eetris". Alustab Äripäeva raadio uus autoteemaline saade, kus pole tabu ükski teema, mis tõelisele autosõbrale huvi võiks pakkuda. Esimeses saates võetakse kokku 2018. aasta autoturg, milline auto ja miks osutus eestlaste lemmikuks ning kas diiselmootor hakkab tõepoolest kaduma. Samuti anname ülevaate alanud autoaasta peamistest uudismudelitest.

Saadet juhivad ligi 20 aastat autondusega tegelenud autosõbrad, Äripäeva ajakirjanik Tõnu Tramm ja Tireman OÜ tegevjuht Hindrek Männik. Stuudiokülaline on Tehnikamaailma peatoimetaja Tõnu Ojala.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Seekordses saates räägime IT-personali värbamisest, töötajate sisseelamisest ja nende arendamisest ning sellest, kuidas häid töötajad ettevõttes hoida. Neil teemadel jagab praktilisi kogemusi IT juhtimise teabevara autor ja Ignite OÜ personalijuht Sirli Spelman. Saadet juhivad IT juhtimise teabevara toimetaja Kai Miller ja vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuula raadiot otse SIIT.