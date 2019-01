Linnamäe: suurannetus Isamaale Postimehe sõltumatust ei mõjuta

Mart Kadastik (vasakul) ja Margus Linnamäe. Foto: Postimees/Scanpix

Eesti Meedia ja Postimehe omaniku Margus Linnamäe ütles Postimehele, et tema suurannetus Isamaale ega ka sinna erakonda kuulumine Postimehe sõltumatust ei mõjuta, vahendab ERR.

Margus Linnamäe ütles, et on Isamaa liige juba aastast 1990 ja ta ei ole seda kunagi varjanud.

"See oli teada ka juba siis, kui omandasin osaluse Eesti Meedias ja Postimehes. See, et minul on isiklik maailmavaade ja ma toetan oma erakonda, kuhu olen ligi 28 aastat kuulunud, ei ole siiani kuidagi Eesti Meedia või Postimehe sõltumatust ohustanud ega mõjuta seda ka tulevikus," vastas Linnamäe.

Erakonnale Isamaa laekus eelmise aasta neljandas kvartalis kokku 523 181 eurot, annetusi oli neist 334 924 eurot. Kõige suuremad annetajad olid Aivar Linnamäe, Margus Linnamäe, Urmas Sõõrumaa ja Reet Roos, kes kõik andsid erakonnale 50 000 eurot.