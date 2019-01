Lõunanaabrite betoonitooted meil konkurentsi ei paku

Tartus asuva ASi TMB juht Vallot Mangus.

Läti ja Leedu betoonelementide tootjad kõrge veohinna tõttu Eestis konkurentsi pakkuda ei suuda, selline järeldus konkurentsiameti hinnangus sai saatuslikuks TMB ja E-Betoonelemendi koondumisele.

Eesti edukaim ettevõte TMB pidi liituma Prantsuse Consolis Groupiga, kuid suurt turuosa pelgama hakanud konkurentsiameti hinnangu peale ei pidanud Consolis enam võimalikuks Eesti äride liitumisega edasi minna.

Teisipäeval avaldas amet otsuse täispikkuses, seal selgus, et lisaks koondumise osaliste suurele ühisele turuosale kardeti konkurentsisurve kadu, märgiti ära suured investeeringud, mis seavad turule sisenemiseks kõrge sisenemisbarjääri, ning leiti, et TMB ja Consolise kontserni kuuluva E-Betoonelemendi koondumine võiks kaasa tuua hinnatõusu.

Liitujad apelleerisid koondumisteates sellele, et transpordikulud betoonelementide importimisel maismaatranspordiga Lätist ja Leedust Eestisse on umbes samas suurusjärgus nagu Eesti tehastest ning moodustavad umbes 7–10% toote hinnast. Eestis toodetud betoonist ehitustooteid eksporditakse ka Rootsi ja Soome. Eesti tehased suudavad konkureerida Rootsi ja Soome tootjatega, kuid sageli ei suuda Rootsi ja Soome tootjad konkureerida Eesti tootjatega hinna poolest. Lätis ja Leedus on tootmiskulud väiksemad kui Eestis, seega saavad koondumise osaliste väitel Läti ja Leedu tootjad avaldada Eesti turule konkurentsisurvet.

Turuosaliste arvamust küsinud konkurentsiamet sellega ei nõustunud, sest nood kinnitasid, et väljastpoolt Eestit ei ole betoonelementide ostmine majanduslikult otstarbekas, sest toodete hind ei ole transpordi kõrge maksumuse tõttu konkurentsivõimeline. Lisaks toodi välja muid põhjuseid, miks Eestis ei ole lõunanaabritega tehinguteni ei jõutud: tarnevõimekus, logistika ja töökultuur.

Nii vaataski konkurentsiamet betoonitoodete turgu vaid Eestis ja jõudis järeldusele, et osaliste ühine osakaal Eesti turul kõikide betoonist ehitustoodete müügil moodustas üle 40 protsenti. Alamturgude lõikes kujunes koondumise osaliste ühiseks osakaaluks seinaelementide müügil ligikaudu 40%, vahelae õõnespaneelide müügil ligikaudu 40% ning trepi- ja karkassielementide müügil üle 40%.

Koondumisega oleks betoonist ehitustoodete tootmise ja müügi kaubaturul jäänud tegutsema hulgaliselt ettevõtjaid turuosaga vahemikus 0–5%, paar ettevõtjat turuosaga vahemikus 5–10% ning paar ettevõtjat turuosaga vahemikus 10–15%.